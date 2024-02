Man gesnapt na truc bij zelfscankassa: dit zijn andere gekke diefstallen

Twee winkeldieven werden vrijdag betrapt bij de Albert Heijn XL in Tilburg toen ze er met 600 euro aan boodschappen vandoor wilden gaan. Hun truc: het gebruiken van een bonnetje van een eerder winkelbezoek aan de zelfscankassa. Het is een voorbeeld van hoe het dievengilde blijft zoeken naar manieren om te stelen. In dit artikel doen we een greep in gekke Brabantse diefstallen.

Accu AED blijkt weg bij reanimatie

Je leven zou er maar van af hangen: een AED waar de accu uit is gehaald. Een vrouw in Schaijk kon daardoor niet met de AED worden gereanimeerd. Beheerder Jan Albers vermoedde dat de accu was gestolen. “Hoe haalt iemand het in zijn hoofd de accu van een AED weg te halen?”, vroeg hij zich hardop af. De vrouw die met het apparaat gereanimeerd moest worden, is overleden. Overigens had zij het volgens Albers ook met een werkende AED niet overleefd.

Zo'n accu werd donderdag gestolen uit een AED in Schaijk.

Deze dieven stelen zware buit

Vrijwilligers van het schijnvliegveld en museum De Kiek in Riel waren woedend toen ze ontdekten dat dieven in hadden gebroken in een bunker. Twee unieke Duitse oefenbommen, gasflessen en helmen waren verdwenen en de inrichting van de bunker was vernield. Het moet een heel karwei zijn geweest voor de dieven om de bommen uit de bunker te krijgen. De betonnen explosieven wegen 250 kilo per stuk. Waarom de spullen zijn weggehaald is onduidelijk, want volgens het museum hebben ze weinig waarde.

De twee bommen van 250 kilo per stuk zijn gestolen (foto: schijnvliegveld De Kiek).

Kostbare kaas

Voor de tweede keer in een paar jaar tijd werden kaasmakers Gerda van Dorp en haar man Joost uit Fijnaart het slachtoffer van een diefstal. In 2022 stalen dieven 161 kazen uit hun bedrijf en in 2023 was het weer prijs. “Met veel geweld hebben inbrekers de winkel opengebroken. Daarna hebben ze alle kazen uit onze opslag meegenomen. Hoeveel het er zijn weet ik niet precies. We hebben het nog niet nageteld”, vertelde Gerda na de tweede diefstal tegen Omroep Brabant. Volgens de belangenvereniging gaat het om goed georganiseerde misdaad. De gestolen kazen zouden vaak naar Oost-Europa gaan.



Omroep Brabant maakte een video over de eerste keer dat de kaas van Gerda en Joost gestolen was.

Wachten op privacy instellingen...

Kinderen ontvoeren gaat deze dief te ver

Een autodief dacht er alleen met een terreinwagen en kano's van een gezin uit Valkenswaard vandoor te gaan. Tijdens zijn daad kwam hij erachter dat hij ook de kinderen van de familie had meegenomen. Zij zaten op de achterbank. Waarschijnlijk schrok de dief hier zo erg van dat hij de Toyota zo'n 16 kilometer verderop weer achterliet en vluchtte. De kinderen mankeerden niks. Het is niet bekend of de dief nog is opgespoord.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties

Een palmboom stelen met je scootmobiel

Het was een eigenaardig tafereel aan de Oude Rijksweg in Best: een man lopend langs een scootmobiel met op de zitting een grote palmboom in een pot. Ook de politie keek ervan op en ging daarom poolshoogte nemen. Met succes, want de man bleek de palmboom (met een waarde van 345 euro) te hebben gestolen bij de nabijgelegen Hornbach.

De scootmobiel met daarop de palmboom (foto: Facebook - Politie Best-Oirschot).