Marieke werd misbruikt door Benno L., nu doet ze haar verhaal

De nieuwe onthullingen rond zwemleraar Benno L. hebben wonden opengereten bij zijn eerdere slachtoffers. In 2009 werd hij veroordeeld voor misbruik van zeker 57 kinderen. Nadat L. zijn straf had uitgezeten ging hij naar Duitsland en daar is hij opnieuw in de fout gegaan. Dat nieuws was een schok voor Marieke.

Marieke is niet haar echte naam. Anoniem wil de nu 21-jarige vrouw wel vertellen wat haar is overkomen toen ze 5 jaar was. Ze ging naar de zwemschool van Benno L. Die wilde dat ze privéles nam. Tijdens die privélessen werd Marieke misbruikt. Ze doet haar verhaal aan Omroep Brabant in deze video.