112-nieuws: militaire helikopter uit voorzorg geland • veel gevallen bomen

11.19

Gisteren is een melding binnengekomen van een overval op een huis aan de Dukatendreef in Cuijk. De politie vond daar een gewonde, die naar het ziekenhuis is gebracht. De verwondingen zijn niet levensbedreigend.

De politie meldt maandag dat ze niet meer uitgaat van een overval. Wat er dan wel is gebeurd, wordt nog onderzocht. "Het onderzoek richt zich nu op een conflict, dat is uitgelopen op een mishandeling", meldt een woordvoerder. Meerdere verdachten worden nog gezocht. Niemand is aangehouden. De politie zoekt nog getuigen.