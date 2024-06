Alles kan met de 3D-printer: van sappig biefstukje tot een huis

Eindhoven is binnenkort vier bijzondere huizen rijker. Er komt geen baksteen of cement aan te pas, wel een gigantische printer die 3D-beton maakt. De unieke stulpjes worden zo laagje voor laagje geprint. Maar wat kun je allemaal nog meer voor spannends, lekkers en creatiefs op deze manier maken?

Sappig stukje vlees

Van een rokerige steak tot een heerlijke hamburger, zo'n beetje elk type vlees kan worden nagemaakt met de 3D-printer. En het hapt heerlijk weg, aldus kenners. Zelf proberen? Restaurant Bistro Calypso in Eindhoven serveert een steak die geheel vegan is. En ook Loetje, bekend van de malse biefstuk en met meerdere vestigingen in Brabant, gebruikt de 3D-printer om de plantaardige biefstuk 0.0 te bereiden. Dat doen ze met soja, tarwe, kikkererwten en kokosvet. De structuur lijkt bedrieglijk veel op de vlees- en spieropbouw van echt vlees.

Archieffoto: ANP

Protheses voor gehandicapte mensen

Arts Lars Brouwers uit Son en Breugel reed een paar jaar geleden naar Sierra Leone in een oude Saab, met op de achterbank een 3D-printer. Daarmee gaf hij mensen met een hadicap 'nieuwe ledematen' en daarmee een nieuw leven. In het door oorlog geteisterde Afrikaanse land hebben veel mensen een prothese nodig. Met een 3D-scanner wordt een replica gemaakt van de gezonde arm en die wordt gespiegeld en geprint. Daardoor krijgt de patiënt een prothese die sprekend lijkt op de gezonde arm. In Sierra Leone kregen mensen met een handicap dankzij Lars en een 3D-printer 'nieuwe ledematen' Levensgrote Amalia

Ze lijkt sprekend op de echte Amalia. Speciaal voor Koningsdag lieten Oranjefan Johan Vlemmix en kunstenaar Remon van Zoggel uit Schijndel een drie meter hoge 3D-print maken van de prinses. Er werd wekenlang gewerkt aan het standbeeld dat laagje voor laagje werd opgebouwd. Talloze foto's van Amalia vormden de inspiratie. Wat het standbeeld heeft gekost? Dat willen de twee niet zeggen, maar vergelijkbare 3D-geprinte beelden, daar ben je zo'n 70.000 euro voor kwijt. Speciaal voor Koningsdag: een drie meter hoge 3D-print van prinses Amalia

Fietsbrug in Gemert

In Gemert kun je rijden over een acht meter lange fietsbrug die uit de 3D-printer komt En dat was een wereldprimeur. Het gevaarte bestaat uit achthonderd laagjes betonmortel. Het duurde drie maanden om de klus te klaren.

De eerste 3D-geprinte brug in Gemert. (Archieffoto: ANP)

Broccoli en worteltjes

Ze zijn niet van echt te onderscheiden, de groentes van Peter Nieuwkerk uit Bergen op Zoom. Maar ze zijn eerst gekookt, gepureerd en daarna geprint in de vorm van broccoli, bloemkool en een stoofpeertje. Speciaal voor mensen met kauw- en slikproblemen bedacht Peter een manier om hen weer te kunnen laten genieten van hun eten. Het ruikt en ziet er precies hetzelfde uit als de oorspronkelijke groente, maar je kunt het gewoon met een lepel eten. Dus geen pap uit de blender, maar iets dat er smakelijk uitziet en gezond is. Eerst gekookt, gepureerd en daarna geprint: de groentes van Peter Nieuwkerk uit Bergen op Zoom

Groenten uit de 3D printer (foto: Erik Peeters).

Duiventoren van ruim 12 meter hoog

Het gevaarte weegt 56.000 kilo en de 3D-printers uit Eindhoven hadden 107 uur nodig om 'm te maken: een geprinte versie van de Burj al-Hamam, een duiventoren waarvan de echte versie in Qatar staat. De torens bieden tijdens het trekseizoen een beschermende plek voor meer dan duizend duiven. De 3D-versie van de 12.1 meter hoge duiventil was eerder te bewonderen op de Floriade Expo in Almere. De duiventoren van ruim 12 meter hoog, de 3D-printers uit Eindhoven hadden er 107 uur nodig

De enorm duiventil. (Foto: Saint-Gobain Weber Beamix).

Verjaardagtaarten van Frances

Taarten bakken is haar passie, maar Frances uit Steenbergen doet het ook vanuit een goed hart. Speciaal voor kinderen die regelmatig bij de Voedselbank komen, maakt ze de meest prachtige verjaardagscreaties. Met chocolade, frambozenjam, botercrème én een 3D-printer. Daarmee komen de mooiste vormpjes tevoorschijn, zoals cupcakes, hartjes en PSV-emblemen. Frances maakt de meest prachtige verjaardagscreaties, ook met een 3D-printer Nintendo-spelletjes en make up-poederdoosjes met drugs

Met een 3D-printer producten draaien om drugs in te verstoppen. In Werkendam werd een paar jaar geleden een postorderbedrijf opgerold dat over de hele wereld drugs verkocht, verstopt in onder meer Nintendo-games. Van make-up-poederdoosjes tot inktcartridges, de boeven waren heel creatief. Er werd een merksticker op geplakt, maar er zaten dus drugs in.

Wat is 3D-printen? 3D-printen is het steeds opnieuw produceren van opeenvolgende laagjes van een bepaald materiaal. Dat kan beton zijn, plastic of glas, maar ook stro, vlees of chocola. Zo maak je van een digitale bouwtekening een tastbaar object.