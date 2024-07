Angst bij Ahmed en andere Syrische ondernemers na reeks aanslagen

Een harde klap rond half vijf 's morgens aan de Oude Engelenseweg in Den Bosch, betekende de derde aanslag op een Arabische zaak in een week tijd. Dit keer werd eethuis Nasmat Halab het slachtoffer van een vuurwerkbom. Volgens eigenaar Ahmed Dchan valt de schade nog mee. "De voordeur en twee ruiten zijn stuk, maar wat als zo'n vuurwerkbom in je zaak of keuken wordt gegooid?"

De reeks aanslagen op winkels en horecazaken zorgt voor angst binnen de Syrische gemeenschap vertelt Ahmed van achter zijn toonbank. "Want wie is de volgende? En dat gevoel hebben we niet alleen in Den Bosch, maar ik weet ook dat ze in Tilburg bang zijn."

Helaas is de camera bij het eethuis aan de Oude Engelenseweg stuk en ook die van de buren heeft volgens Ahmed niet gezien wat er gebeurd is zaterdagochtend. "De schade is vervelend, maar die repareren we wel weer." Maar hij realiseert zich ook goed dat het anders had kunnen aflopen. "Als zo'n explosief in de keuken afgaat, dan vliegt de hele boel in de fik en ben je je zaak kwijt."

Wat Ahmed betreft moet de politie er dan ook alles aan doen om de daders te pakken te krijgen. "Want drie keer in een week tijd is gewoon niet normaal. Dit loopt straks echt uit de hand." Hij hoopt dan ook dat de politie meer mensen gaat inzetten op de reeks aanslagen. Ahmed vluchtte zeven jaar geleden voor de oorlog in zijn land.

Sinds drie maanden is zijn eethuis aan de Oude Engelenseweg geopend, zegt hij: "Ik had niet verwacht dat ik hier geconfronteerd zou worden met geweld."

De eigenaar van het eethuis heeft wel een idee uit welke hoek de daders kunnen komen. "Er speelt iets tussen de Syrische en Turkse gemeenschap sinds het EK-voetbal." Volgens hem zijn er over en weer wat incidenten geweest en escaleert dat nu. "Maar dat moet nu wel stoppen, laten we er gewoon over praten."

Het eethuis heeft volgens Ahmed in ieder geval niets met die incidenten te maken. "Ja, wij hadden wel oranje vlaggetjes hangen omdat we gewoon graag onderdeel van de Nederlandse gemeenschap willen uitmaken", legt hij uit. "Dat geldt overigens voor veel Syrische ondernemers. Misschien dat dit ook niet door iedereen gewaardeerd werd?"