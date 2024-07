112-nieuws: auto zonder geldige registratie • winkeldieven aangehouden

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

00.16 Explosie en brand bij huis Oss Een huis aan de Karel de Stoutestraat in Oss is rond middernacht verwoest. Er ontplofte een explosief en er brak een felle brand uit. De voordeur ging aan diggelen en het huis is zwart geblakerd. Ook een auto die voor het huis was geparkeerd liep schade op en het huis van de buren raakte eveneens beschadigd. Lees hier meer. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

22.55 Auto zonder geldige registratie Een automobilist werd gisteravond bij Best betrapt op het rijden in een auto zonder geldige registratie. De politie nam de auto en de kentekenplaten mee. Hij krijgt veertien dagen de tijd om de auto juist te registreren in Polen. De automobilist kreeg een proces-verbaal. Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant

22.15 Zoektocht naar mogelijke drenkeling Er werd gisteravond groot alarm geslagen nadat iemand kleren en schoenen aan de waterkant had zien liggen aan de Mozartlaan in Waalwijk. Een oppervlaktereddingsteam, duikers van de brandweer, politie, ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de Mozartlaan. Na een uitgebreide zoektocht werd niemand aangetroffen waarop de hulpdiensten weer inrukten. De inzet was groot (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). Een beeld van de massale inzet (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).