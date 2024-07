112-nieuws: vrachtwagen vliegt uit de bocht • auto botst tegen boom

16.20

Een bestuurder is vanmiddag aan de Neerstraat in Bakel de controle over het stuur kwijtgeraakt en tegen een boom gebotst. In de auto zaten in totaal vijf mensen. Toen de auto tegen de boom tot stilstand kwam, renden drie van die inzittenden direct weg.

De bestuurder en een bijrijder bleven achter. De bijrijder is door ambulancepersoneel nagekeken. Waarom de drie jongens wegrenden, is nog niet duidelijk.