Shirtjes en technologie: deze Brabantse bedrijven zijn actief in Formule 1

Het Eindhovense lichtbedrijf Signify maakte deze week bekend tot eind 2026 samen te werken met het Formule 1-team van Mercedes. De voormalige lichtdivisie van Philips is zeker niet het eerste Brabantse bedrijf dat betrokken is bij de hoogste autosportklasse. Sommige bedrijven waren alleen sponsor, anderen regelden alle kleding en Brabant zorgde ook voor een technologische vondst, die zo revolutionair was dat hij op voorhand werd verboden.

Philips

Het Eindhovense elektronicaconcern sponsorde Jos Verstappen van 1994 tot en met 1998 bij Benneton, Simtek, Arrows en Tyrrel. Vooral bij Arrows pronkte Philips Carsystems groot op de auto en het bedrijf leverde ook allerlei elektronica aan de teams. Daarna stopte Philips even met de Formule 1, tot het in 2005 terugkeerde als een van de hoofdsponsors van Williams. Maar na 2010 was het voor de Eindhovenaren mooi geweest.

Jos Verstappen (Arrows) en Nico Rosberg (Williams) met Philips sponsoring (foto: ANP/Hans Steinmeier en Bulent Kilic)

Jumbo

Het supermarktconcern uit Veghel steunde Max Verstappens autosportcarrière al vroeg. Hoewel Jumbo niet prominent op de auto's van Red Bull Racing stond, droeg de Nederlandse coureur het logo van de supermarktketen wel altijd op zijn helm. Jumbo maakte talloze campagnes met Max verstappen, maar besloot na vorig jaar te stoppen met de sponsoring van auto- en motorsport na een witwasschandaal waarin voormalig topman en racefanaat Frits van Eerd verdachte is.

Jumbo staat nog even op de helm van Max Verstappen (foto: Orange Pictures).

Tricorp

De producent van bedrijfskleding uit Rijen stapte in 2021 in de Formule 1 met het Haas F1 Team. De Amerikaanse formatie benaderde de Brabanders zelf, omdat ze een kledingleverancier zochten. Op de raceoveralls na levert Tricorp alle teamkleding en maakt ook alle merchandise. Alle Haas shirts, petjes en truien komen nog altijd uit Rijen.

Kevin Magnussen stapt uit zijn F1-wagen met op de halo het logo van Tricorp (foto: MoneyGram Haas F1 Team).

Additive Industries

Het Eindhovense Additive Industries levert sinds 2017 3D-metaalprinters aan Sauber Technologies. Het bedrijf achter het voormalige Alfa Romeo F1 Team en huidige Stake F1 Team. Met die printers worden in Zwitserland onderdelen voor de raceauto's gemaakt. De twee bedrijven werken op technisch vlak veel samen en bij Sauber staat inmiddels een hele batterij Eindhovense metaalprinters. DAF

DAF is bekend van drie dingen: vrachtwagens, de Dakar Rally en de variomatic versnellingsbak, de CVT (Continously Variable Transmission). Een ver doorontwikkelde versie van die laatste werd in 1993 in de Formule 1-auto van Williams gebouwd. Het bijzondere is dat deze versnellingsbak geen tandwielen, maar twee kegelvormige spoelen heeft met een metalen band ertussen. Met DAF's CVT hoefde de coureur niet meer te schakelen en bleef de motor altijd op het perfecte toerental voor maximaal vermogen. Dat leverde een tijdwinst van twee tot drie seconden per ronde op. Daarmee werd de Williams letterlijk onnavolgbaar voor de concurrentie. Er kwam een protest, waardoor de DAF-versnellingsbak op voorhand verboden werd.

Williams FW15C met een CVT-versnellingsbak van DAF (foto: DAF Museum/Ad van Geel)

Lost Boys

Het internetbedrijf van Michiel Mol steunde Jos Verstappen vanaf 2000. Op de auto's van Arrows stond groot de naam van de onderneming uit Breda. Toen Verstappen stopte als Formule 1-coureur, steunde Lost Boys de Eindhovenaar Christijan Albers bij Minardi. Mol was zelfs interim-CEO van het Nederlandse Spyker F1 team en kocht het over met een Indiase zakenman. Later zou dit team Aston Martin worden.

Jos Verstappen in de Arrows in 2021 met op de voorvleug het logo van Lost Boys (foto: ANP/Oliver Stratmann).

Signify

Het Eindhovense lichtbedrijf gaat voor het topteam van Mercedes op drie vlakken samenwerken tot en met eind 2026. Signify gaat het Formule 1-team helpen verduurzamen, slimme verlichting installeren die prestaties van het personeel en coureurs verbeteren en verlichting maken die het kijken naar Formule 1 en spelen van racegames leuker en mooier maakt.

Lewis Hamilton in zijn Mercedes met op de zijkant het logo van Signify (foto: Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team/Signify)

Mode- en keukenketen

Jan Lammers keerde na tien jaar afwezigheid in de Formule 1 in 1992 terug bij het team van March. Dat is nog altijd een record dat mede dankzij de sponsoring van modeketen Mexx uit Dongen tot stand kwam. Ook keukenbedrijf Mandemakers uit Waalwijk waagde zich aan sponsoring in de Formule 1 in 2014 bij Minardi. Gek genoeg reden daar toen geen Nederlanders. En dan is er nog CM.com uit Breda. De naamgever van de Formule 1-race op Zandvoort en het bedrijf dat ook de hele ticketverkoop regelt.