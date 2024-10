112-nieuws: auto in vlammen op bij hotel Oss • nepagent aangehouden

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06.33 Autobrand in Oss Op de parkeerplaats bij het Fletscher Hotel aan de Nelson Mandelaboulevard in Oss is afgelopen nacht een auto door brand verwoest. Het vuur werd rond halfvijf ontdekt. Toen de brandweer aankwam, was de auto al niet meer te redden. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Toen de brandweer aankwam aan de Nelson Mandelaboulevard in Oss, was de auto al niet meer te redden (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Het is niet de eerste keer dat op de parkeerplaats bij het hotel in het weekend 's nachts een auto in brand staat. Ruim 2,5 jaar geleden brandde hier ook al een snelle Renault Clio RS uit. Hoe de brand aan de Nelson Mandelaboulevard in Oss kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

04.57 Steekpartij bij ziekenhuis Drie mannen meldden zich afgelopen nacht met steekwonden bij het Amphia ziekenhuis in Breda. Ze gaven aan dat ze die hadden opgelopen tijdens een vechtpartij in het centrum van de stad. Een van hen was er ernstig aan toe. Lees hier meer. De politie doet onderzoek bij het Amphia Ziekenhuis in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

04.39 Auto uit de bocht in Wouw Een auto vloog rond halfvier afgelopen nacht uit de bocht op de Molensingel in Wouw. De auto veroorzaakte een ravage en reed onder meer een lantaarnpaal uit de grond. Daarna vatte de auto vlam. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. De brandweer heeft de auto geblust. De bestuurder was toen de hulpdiensten aankwamen nergens te bekennen. Hoe het mis kon gaan op de Molensingel in Wouw wordt onderzocht (foto: Christian Traets/SQ Vision).

00.29 Nepagent aangehouden Een man die zich in Deurne voordeed als agent is gisteren aangehouden door de echte politie. Een bewoner van de Deurnese wijk Heiakker kreeg eerder op de dag een verdacht telefoontje van iemand die zei van de politie te zijn en belde de echte politie. Die kon de verdachte aan het eind van de middag in de wijk aanhouden. Lees hier meer.

00.11 Autobrand Westerhoven Aan het Braambos in Westerhoven brandde gisteravond laat een auto uit. De auto was geparkeerd tegenover het huis van de eigenaar. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. De auto in Westerhoven ging in vlammen op (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Hoe de autobrand aan het Braambos in Westerhoven kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/SQ Vision).