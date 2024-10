112-nieuws: auto in vlammen op in Westerhoven • steekpartij bij ziekenhuis

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

04.57 Steekpartij bij ziekenhuis Bij het Amphia ziekenhuis aan de Molengracht in Breda is afgelopen nacht iemand gestoken. Aan de voorkant van het ziekenhuis werd daarna alles afgezet. Bij de afzetting stonden een auto en rolstoel. Aan de achterkant, bij de spoedhulp, stonden meerdere politievoertuigen. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog niet naar buiten gebracht. Aan de voorkant van het Amphia Ziekenhuis werd een deel van de omgeving afgezet (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

04.39 Auto uit de bocht in Wouw Een auto vloog rond halfvier afgelopen nacht uit de bocht op de Molensingel in Wouw. De auto veroorzaakte een ravage en reed onder meer een lantaarnpaal uit de grond. Daarna vatte de auto vlam. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. De brandweer heeft de auto geblust. De bestuurder was toen de hulpdiensten aankwamen nergens te bekennen. De auto eindigde na de crash op de Molensingel in Wouw in een greppel naast de weg (foto: Christian Traets/SQ Vision). Hoe het mis kon gaan op de Molensingel in Wouw wordt onderzocht (foto: Christian Traets/SQ Vision).

00.11 Autobrand Westerhoven Aan het Braambos in Westerhoven brandde gisteravond laat een auto uit. De auto was geparkeerd tegenover het huis van de eigenaar. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. De auto in Westerhoven ging in vlammen op (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Hoe de autobrand aan het Braambos in Westerhoven kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/SQ Vision).