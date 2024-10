112-nieuws: afgesloten rijstrook A2 vrijgegeven • paarden Velp mishandeld

23.02

Een vrouw is gisteravond in het water beland aan de Belcrumweg in Breda. De vrouw raakte buiten bewustzijn en is gereanimeerd. De vrouw belandde rond tien uur in het water, ze is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Toen dat gebeurde was de vrouw bij bewustzijn, meldt een woordvoerder van de politie. Er bleek geen sprake van een misdrijf.

