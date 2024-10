112-nieuws: bedrijfsbus botst op auto •hennepplantage ontdekt bij bedrijf

14.41

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het overlijden van een 38-jarige man die vorige week vastzat in een politiecellencomplex in Breda, meldt het Openbaar Ministerie. De man raakte in zijn cel onwel, werd gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij twee dagen later. Onderzoekers verrichtten afgelopen weekend sectie op het lichaam van de man, maar dat heeft volgens het OM niet geleid tot een duidelijke verklaring voor het overlijden.

Het is gebruikelijk dat de Rijksrecherche in dit soort situaties onderzoek doet om de doodsoorzaak te achterhalen. Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat er geweld tegen het slachtoffer is