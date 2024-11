Korpschef maakt zich zorgen over capaciteit politie door dakdekkersoorlog

De politie heeft grote zorgen over de eigen capaciteit door de vele aanslagen in Den Bosch. Dat zegt politiekorpschef van Oost-Brabant Wilbert Paulissen in een interview met Omroep Brabant. De golf aan aanslagen in de zogenoemde dakdekkersoorlog vraagt volgens hem te veel van de politie in zijn regio. Paulissen is daarnaast bang voor een fatale afloop van een nieuwe explosie. "Dat kan een dader zijn, of iemand die op het verkeerde moment op de verkeerde plek is."

Sinds juli waren er zeker twintig explosies en brandstichtingen bij dakdekkers in Den Bosch. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat er een dakdekkersoorlog aan de gang is. Het gaat om een moordende concurrentie tussen 1200 dakdekkers in de regio Den Bosch.

Al die aanslagen vragen behoorlijk veel onderzoek en capaciteit van de politie. "Vooral omdat het allemaal heel complex is. Er zijn heel veel lagen bij betrokken: opdrachtgevers, tussenpersonen, de jonge aanwas die voornamelijk de uitvoering doet. Dat zorgt voor veel opsporingscapaciteit", zegt Paulissen.

Veel agenten hebben een nevenfunctie, bijvoorbeeld ME’er. Een verkeersagent die in de regio Den Bosch werkt, heeft als extra functie teamchef bij het explosieventeam. De grote hoeveelheid aanslagen leiden tot enorm veel overuren. Zo veel dat zij straks een hele maand vrij zijn.

Alleen maar meer explosies

Het aantal explosies in Den Bosch is de afgelopen maanden groot, maar het probleem is veel groter. "Een jaar geleden hadden we landelijk op dit moment 500 explosies, nu zitten we al op 750. En 2023, die 500, was al een verdubbeling van 2022", weet de politiechef.

Voor die explosies worden vaak cobra's gebruikt: illegaal zwaar vuurwerk, met dezelfde explosieve kracht van een handgranaat. "Het blijkt een nieuwe manier te zijn om conflicten uit te vechten", vervolgt Paulissen. "Of dat nou gaat om een boze ex, een ruzie of een crimineel conflict: het is veel te makkelijk geworden. Zo’n cobra is levensgevaarlijk, het is echt een explosief. Het is te vergelijken met een handgranaat, als je er iets met scherven of brandstof aan bindt heb je een groter effect dan met een handgranaat."

Dodelijke slachtoffers

Bij elke nieuwe aanslag is Paulissen weer bang voor een fatale afloop. "Ik heb echt de angst dat binnenkort een dodelijk slachtoffer valt in Den Bosch." Dat is nog niet gebeurd, maar Paulissen haalt een voorbeeld uit Den Haag aan, waar het gruwelijk misging. "Daar is een dader omgekomen in een portiek. De druk van de explosie was zo groot dat de man is overleden.”

De bommenlegger overleed afgelopen januari toen een explosie te vroeg afging. De man stierf een paar dagen later aan zijn verwondingen, schreef Omroep West.

De politiechef heeft aan politiek Den Haag gevraagd om breder op te gaan treden. "Dit kunnen wij niet alleen met de opsporing doen", luidt zijn noodkreet. "Inmiddels ziet iedereen dat er iets aan de hand is in Den Bosch. Was het twee jaar geleden Rotterdam waar er een explosiegolf was, nu zijn wij dat en zijn we volledig in beeld."



Openheid dakdekkerswereld

Maar ook bij de gemeente en bij de dakdekkerswereld zelf klopt de politie aan. "Het is helder dat er iets in de dakdekkerswereld in Den Bosch aan de hand is. Die enorme groei van het aantal dakdekkers moeten we eens beter gaan bekijken."

Volgens de politiechef is de gemeente aan het nadenken hoe ze zicht kan krijgen op die wereld en of richtlijnen of vergunningen voor dakdekkers nodig zijn. "Maar daarvoor moet die wereld ons wel helpen, maar er is een angst om te praten. Wij kunnen opsporen en daders pakken, maar het probleem kunnen we niet alleen oplossen."

Naast dit interview zat de korpschef zondagmiddag ook aan tafel bij de talkshow KRAAK.: