Tot 100.000 euro voor de gouden tip in een onopgeloste moordzaak

Het komende jaar heeft de Peter R. de Vries Foundation 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ‘gouden tips’ in 42 coldcase-zaken. Het bedrag werd donderdag bekendgemaakt, op de verjaardag van de in 2021 vermoorde journalist. Vier van deze zaken spelen zich af in Brabant zoals die van Justus Hertig uit Tilburg die in 1997 werd vermoord en waarvan de dader nog altijd niet is gevonden.

Een gouden tip in een van deze onopgeloste moord- en verdwijningszaken kan 100.000 euro opleveren. De Peter R. de Vries Foundation kan dus maximaal tien keer dat bedrag uitkeren.

Door het uitloven van deze beloningen hoopt de Foundation dat het potentiële tipgevers, ook anoniem, de moed geeft om cruciale informatie te delen. Door middel van mediacampagnes en samenwerking met politiediensten en experts wordt geprobeerd om alsnog dader(s) te identificeren of meer inzicht te krijgen in de omstandigheden van de misdrijven.

Van de 42 zaken die de Foundation onder de aandacht wil brengen, zijn er vier die zich in Brabant afspelen.

Justis Hertig

De toen 28-jarige Justus uit Tilburg was op 30 augustus 1997 met een neef en twee vrienden op stap in de binnenstad. Toen ze rond één uur 's nachts café Bolle op het Piusplein inliepen, botste een man tegen de neef van Justus aan. Er ontstond ruzie, waarbij de man een mes trok. Hij begon ermee te zwaaien en raakte de slagader in de schouder van Justus. Die kwam in een coma terecht en overleed twee weken later.

Ine Wijnen

Ook de zaak van Ine Wijnen dateert alweer van de vorige eeuw. Zij werd op 18 augustus 1999 op gruwelijke wijze vermoord. Haar lichaam werd gevonden in haar woning nadat de toen 38-jarige vrouw niet meer op haar werk was verschenen. Agenten vonden haar halfnaakte lichaam vastgebonden op bed. Waarschijnlijk was Ine verkracht, waarbij gebruik was gemaakt van extreem geweld: ze was gewurgd met een touw, bikini, een dweil en een washandje. Haar neusbeentje was door het extreme geweld losgekomen van haar schedel.

Al snel had de politie een verdachte op het oog: Martijn de W. Hij heeft al een lange lijst van ernstige vergrijpen op zijn kerfstok. Martijn de W. werd veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De man werd wel veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting van een 17-jarig meisje uit Eindhoven. Hij kreeg daarvoor zeven jaar cel. Hij heeft deze straf inmiddels uitgezeten. Daarmee is de moord op Ine na bijna 25 jaar nog altijd niet opgelost.

Heidy Goedhart

De moord op Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel is bijna 14 jaar geleden. Toch zoekt zus Bianca nog steeds naar antwoorden. Waarom is een onschuldige vrouw in de bloei van haar leven zo wreed aan haar einde gekomen? En door wie?

In de nacht van 19 december 2010 werd de 34-jarige Heidy Goedhart dood gevonden in de achtertuin van haar woning in Kaatsheuvel. Ze was zwaargewond, en uit het onderzoek bleek dat ze met een steen op haar hoofd was geslagen en vervolgens was gewurgd.

Wies Hensen

Het is dinsdag 29 augustus 1989 als Wies naar de kermis gaat in haar woonplaats Budel. De volgende dag wordt haar naakte lichaam gevonden door twee fietsers in een sloot langs de Loonderweg in Valkenswaard. Wies blijkt gewurgd. Haar kleren worden in de buurt van haar lichaam gevonden. Alleen haar linkerlaars ontbreekt. Die is nooit teruggevonden. Wat er is gebeurd, is tot op de dag van vandaag onduidelijk.

Na haar dood werden diverse verdachten aangehouden, maar deze werden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De zaak bleef onopgelost en is nu een cold case.

Theo van Berlo

Het is zeventien jaar geleden dat Theo van Berlo (54) uit Helmond niet meer terugkwam na een avond stappen. De 54-jarige voormalig kroegbaas werd in 2007 met veel geweld beroofd. Zijn lichaam werd zes weken na de roof teruggevonden in de Zuid-Willemsvaart. In de maanden erna pakte de politie twintig mensen op. Vier van hen werden voor de rechter gebracht. De hoofdverdachte bekende Theo tegen zijn hoofd te hebben geslagen. Ondanks deze bekentenis en de betrokkenheid van meerdere personen, werden zij vrijgesproken van moord en kregen ze relatief lage straffen voor diefstal met geweld.

De beloningsperiode start op 14 november 2024, de geboortedag van Peter R. de Vries, en loopt tot 14 mei 2025. De gouden tip moet in die periode zijn ingediend om in aanmerking te komen voor de beloning. De voorwaarden voor de toekenning zijn te vinden op de website van de Foundation.