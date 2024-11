Jonge daders vluchten na plaatsen explosief bij huis

Bij een huis aan de Hindestraat in Helmond is zaterdagavond rond half elf een explosief afgegaan. De politie zoekt naar twee jonge daders die gevlucht zijn richting de Bakelsedijk.

Explosies in de provincie

De explosie is de vijfde in de provincie in een etmaal tijd. Zaterdagavond ging een explosief af in de hal van een appartementencomplex in Cuijk.

In Nieuwkuijk werd vrijdagnacht een explosief bij een voordeur geplaatst. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond.Bij een huis in Deurne ontplofte vrijdagnacht een explosief dat door de brievenbus in de voordeur werd geduwd. Een uur later ging er een explosief af bij een geparkeerde auto in Geldrop.

