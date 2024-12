Vangst illegaal vuurwerk: duizenden kilo's zijn geen uitzondering

Het is weer de tijd van het jaar dat er geknald wordt en dat betekent dat er ook weer flink illegaal wordt gehandeld in vuurwerk. De politie heeft donderdag een gigantische vuurwerkvangst van 1700 kilo gedaan in Noordhoek. Dat afgelopen jaren werden er in Brabant wel vaker grote hoeveelheden illegaal vuurwerk gevonden. Een overzicht van de grootste vangsten.

Loods vol met 2200 kilo vuurwerk Vier jaar geleden werd er ruim 2200 kilo vuurwerk gevonden in een loods aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. De loods werd verhuurd aan meerdere bedrijven en particulieren. De politie kwam het vuurwerk op het spoor tijdens een bestuurlijke controle. Het is verboden om een grote hoeveelheid vuurwerk op te slaan zonder de gemeente daarover in te lichten, ook als het om legaal vuurwerk gaat.

Twee mannen opgepakt met 3700 kilo vuurwerk Zo'n drie jaar geleden vonden agenten 3700 kilo illegaal vuurwerk in een gehuurde vrachtwagen aan de Hultenseweg in Tilburg. De vrachtwagen was niet teruggebracht bij het verhuurbedrijf. Toen rechercheurs de vrachtwagen zagen staan bij een aantal containers, hielden ze het in de gaten. Twee mannen haalden dozen met het illegale vuurwerk uit de container om ze in de vrachtwagen te zetten. De twee mannen werden aangehouden.

1700 kilo vuurwerk bij handelaar

Bij een vuurwerkverkoper in het noordoosten van Brabant werd vorig jaar zo'n 1700 kilo vuurwerk in beslag genomen door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het grootste deel van het vuurwerk werd in een soort bunker bewaard. Het type vuurwerk was toegestaan, maar de handelaar had ze niet voorzien van de wettelijk verplichte etiketten. Ook vonden inspecteurs nog 20 kilo knalstrengen en twaalf dozen single shots, die zijn wel verboden. De man is aangehouden.

Tuinschuur met 1300 kilo illegaal vuurwerk

In een tuin in Sint Willebrord vond de politie in 2017 maar liefst 1300 kilo vuurwerk. De bewoner dacht dat het een goed idee was om dit in het schuurtje van zijn tuin te bewaren. Als particulier mag je zo'n enorme hoeveelheid niet hebben. Bovendien bleek het vuurwerk ook nog eens illegaal te zijn.

Ruim 1100 kilo illegaal vuurwerk in bestelbus

In een bestelbus in Cuijk werden drie jaar geleden tientallen dozen gevonden met daarin 1100 kilo illegaal vuurwerk. De politie kwam het vuurwerk op het spoor tijdens een grote verkeerscontrole. Een 21-jarige en een 20-jarige man die in de bus zaten zijn opgepakt.

5000 nitraten in een auto

Vorig jaar werden er 5000 nitraten gevonden in een auto in Drunen. Nitraten zijn verboden en zeker in zo'n grote hoeveelheid. Nadat de lading vuurwerk werd ontdekt, heeft de politie drie mannen van 18, 23 en 30 jaar opgepakt. Deze mannen zouden het vuurwerk onder andere via sociale media verkopen.