Gebedsgenezer trekt aanvraag megakerk in

De plannen van gebedsgenezer Tom de Wal om een megakerk te bouwen in Dussen gaan voorlopig niet door. De voorman van Frontrunners Ministries heeft zelf de aanvraag voor de vergunning ingetrokken, zo meldt het Brabants Dagblad.

Volgens het BD stond de gemeente Altena juist op het punt om een beslissing te nemen over de aanvraag. Daarvoor had het college tot eind januari de tijd. Eigenlijk had dat al eerder moeten gebeuren, maar De Wal kreeg meermaals uitstel om ontbrekende documenten aan te leveren.

De Wal was van plan om een groot evenementencentrum te bouwen aan de Oude Kerkstraat in Dussen. Er zou plek moeten komen voor zo'n 1775 gasten. Ter vergelijking: in Dussen wonen zo'n 2500 inwoners.

Met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries wilde De Wal onder andere genezings- en bevrijdingsdiensten gaan houden. Tijdens zo'n dienst zou je genezen kunnen worden van ziektes of bevrijd worden van demonen.

Inwoners van het dorp waren absoluut niet blij met de plannen. "Zoiets groots hoort niet in een klein dorp", zei een inwoner op een bewonersavond. Ook verschenen teksten op straat en hingen omwonenden posters voor het raam.