Buurtbewoners gebedsgenezer ongerust: 'Welk spelletje wordt hier gespeeld?'

Gebedsgenezer Tom de Wal was van plan om een groot religieus centrum te bouwen in Dussen, maar die plannen zijn voorlopig van de baan. Tijdens het laatste overleg over de vergunning heeft de gemeente adviezen gegeven over bijvoorbeeld geluid en parkeren. Vervolgens heeft De Wal zelf besloten de vergunningsaanvraag in te trekken. Het is onduidelijk wat de gebedsgenezer nu van plan is, maar buurtbewoners zijn er niet gerust op.

Helga Gardenier heeft een dubbel gevoel. Ze woont aan de Oude Kerkstraat in Dussen, schuin tegenover de locatie waar De Wal zijn grote religieuze centrum wil gaan bouwen. De gemeente zou binnenkort eindelijk een besluit nemen over de langlopende vergunningsaanvraag van Tom de Wal. Op 3 december vond de laatste omgevingstafel plaats, een overleg over de afhandeling van complexe aanvragen. "Hier zijn alle deeladviezen per onderdeel toegelicht", legt de gemeente uit. "Er is geen sprake van een eindconclusie of advies richting de aanvrager. Wel is aangegeven dat dit het laatste overleg was voordat er een advies naar het college zou gaan ter besluitvorming." De Wal laat aan Omroep Brabant weten dat het intrekken van de aanvraag hen ruimte biedt. "We kunnen nu een aantal aandachtspunten in het plan verwerken waar we geen tijd meer voor hadden binnen deze aanvraag. Dit zal gebeuren in verder overleg tussen gemeentebestuur en de Stichting Frontrunners." Hij geeft aan daarna een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen.

"Wat voor spelletje wordt hier gespeeld?"

Helga: "Enerzijds is het fijn dat er nu geen vergunningsaanvraag meer ligt. Anderzijds is hij nu al ruim twee jaar in gesprek met de gemeente, uiteindelijk heeft hij een heel plan neergelegd dat hij telkens moest aanvullen. Dan zijn we nu eindelijk zover dat de gemeente een beslissing moet nemen en dan gaat Tom zijn plannen weer wijzigen. Dat vind ik gewoon echt niet kunnen." Ze maakt zich dan ook nog steeds zorgen. "Met de aanpassingen gaat het plan straks misschien wel door. Dan denk ik: jongens, wat voor spelletje wordt hier gespeeld?" Ook buurtbewoner Jim is er niet gerust op. "Wat zit hier achter? Ik ben gewoon wantrouwig, zeker naar iemand als Tom de Wal. Dit doe je niet zomaar."

Dit was het plan van De Wal Op de plek in Dussen waar De Wal het nieuwe centrum wil bouwen, staat momenteel een vervallen partycentrum. De Wal heeft het pand en de omliggende grond aangekocht voor 2,2 miljoen euro, zonder hypotheek. Voor de bouw van het nieuwe complex had hij een vergunning aangevraagd bij de gemeente Altena. Deze heeft hij nu dus ingetrokken. In het gloednieuwe gebouw was De wal van plan om onder andere genezings- en bevrijdingsdiensten te gaan organiseren. In het pand zouden klaslokalen komen voor zijn bijbelschool, video- en audiostudio's en conferentiezalen met plek voor zo'n 1775 gasten. Ter vergelijking: in Dussen wonen zo'n 2500 inwoners. Aan de overkant van de straat zou een grote parkeerplaats komen. Voor de parkeerplaats heeft de huidige locatie, waar voorheen een partycentrum zat, al een vergunning voor vierhonderd auto's.

"Ik krijg zoveel haatgevoelens."

Afgelopen weekend organiseerde De Wal het eerste evenement aan de Oude Kerkstraat, nog in het oude pand dus. Buurtbewoners maken zich vooral zorgen over de drukte die de komst van de gebedsgenezer met zich mee zal brengen, daarom waren zowel Helga als Jim afgelopen weekend op de been om de drukte in de gaten te houden. Ook plaatsten buurtbewoners borden met protestleuzen. De drukte viel het afgelopen weekend mee, vertelt Helga. "Er waren alle vier de avonden ongeveer tussen de drie -en vierhonderd mensen. We hebben op donderdag- en zaterdagavond de geparkeerde auto's geteld, dat waren er zo'n tweehonderd. Voor nu valt dat nog mee, maar als je dat door zou tellen voor het beoogde centrum, waar 1775 mensen in zouden kunnen, dan kom je op zo'n achthonderd auto's en dan komen de rotonde en provinciale weg wel vast te staan." Ondertussen lopen de emoties bij Helga hoog op. "Ook nu was het al een behoorlijke drukte. Je kunt niet op een normale manier de straat uitrijden. Het doet ook gewoon heel veel met mij. Ik krijg zoveel haatgevoelens. Toen ik het afgelopen weekend daar liep met mijn hond en ik zie allemaal mensen van Frontrunners, dan kan ik gewoon geen gedag meer zeggen tegen die mensen. Het doet me teveel."

"Ik heb nul komma nul vertrouwen in hem."

"Dussen heeft het afgelopen weekend laten zien dat er tegenstand is. Dat had Tom de Wal waarschijnlijk niet verwacht", vertelt Jim. "Maar ik vraag me af waar het gaat stoppen, in hoeverre gaat hij hier nu mee door? Hij heeft de komende tijd al evenementen in de agenda staan, ook hier in Dussen. Ik heb gewoon nul komma nul vertrouwen in hem en zijn club." Volgens Jim is het gissen wat er nu gaat gebeuren. "Ik denk dat hij het nu even laat rusten, maar dat hij op de achtergrond wel doorgaat. Hij is nu toch al begonnen in Dussen, de grond is van hem en hij heeft afgelopen weekend gezien dat hij gewoon evenementen kan draaien in het huidige pand, hij heeft zijn zin al." De situatie blijft Helga in ieder geval bezighouden. "Ik heb een spierziekte die mij behoorlijk lam legt en waardoor ik niet kan werken. Ik denk dat veel mensen niet beseffen wat het met mij doet. Met mijn man Rob ook hoor, maar die is overdag weg voor zijn werk. Ik zit hier hele dagen thuis en kijk dan tegen het pand aan. We zijn hier nu al ruim 2,5 jaar mee bezig en het duurt zo allemaal alleen maar langer."

Wie is Tom de Wal? Tom de Wal organiseert met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. Tijdens zulke diensten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als leukemie en Parkinson en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme. Frontrunners Ministries is een stichting met een ANBI-status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, dit zijn organisaties die voor tenminste 90 procent het algemeen nut moeten beogen. Voorbeelden hiervan zijn ziekenhuizen, milieuorganisaties en kerkelijke instellingen, zoals Frontrunners Ministries. Alle activiteiten die Tom de Wal organiseert zijn gratis en hij geeft ook zijn boeken gratis weg. Al het geld dat hij verdient, komt uit donaties en giften van zijn volgelingen. Frontrunners Ministries is een miljoenenbedrijf, dat alleen al in 2023 vijf miljoen euro aan giften ontving. Naast de locatie waar hij het nieuwe religieuze centrum wil bouwen - die hij voor 2,2 miljoen aankocht - ontdekte Omroep Brabant dat hij samen met zijn vrouw ook een woonboerderij heeft gekocht van zo'n 1,2 miljoen euro in het nabijgelegen dorp Andel.

Wil je reageren op dit verhaal of heb je een tip over Frontrunners Ministries of Tom de Wal? Mail de onderzoeksredactie of bereik ons 100 procent anoniem via Publeaks. In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries.