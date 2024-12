112-nieuws: kledingcontainer in brand • schutting in brand door vuurwerk

16.50

Een schutting is vanmiddag in brand gevlogen door vuurwerk in Bakel. Dat gebeurde aan de Vlomanshof. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op het huis.

Volgens een 112-correspondent ter plaatse zou de brand zijn ontstaan door spelende kinderen met vuurwerk. Een van de kinderen zou rook hebben ingeademd en z’n hand hebben bezeerd waarvoor een ambulance is opgeroepen. Het is niet bekend of de jongen meegenomen is naar het ziekenhuis.