112-nieuws: sloopauto in brand • museumbrand onder controle

In het voormalig Leder- en Schoenenmuseum aan de Elzenweg in Waalwijk is maandagnacht brand uitgebroken. Het sein brandmeester is rond kwart voor drie gegeven. Er vielen geen gewonden. Bij de brand in het leegstaande pand is asbest vrijgekomen. De brandweer waarschuwt omwonenden om aangetroffen deeltjes niet aan te raken.

