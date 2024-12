Oud en nieuw: blokkade straat in Breda • brand in huis Zeeland

22.28

In een huis aan de Pastoor Janssenstraat in het dorp Zeeland woedde deze avond brand. De bewoners waren op dat moment niet thuis. In het huis bevond zich wel een hond, die is ongedeerd. Ruiten aan de voorkant van het huis zijn kapot. Vermoedelijk is het vuur ontstaan door vuurwerk. Getuigen zeggen dat de vuurpijlen over de straat vlogen en dat er een naar binnen vloog.