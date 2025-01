Deze iconische Brabantse plekken werden in LEGO nagebouwd

De LEGO-set van een chipmachine van ASML die Rick Lenssen uit Helmond heeft ontworpen, is erg gewild op Marktplaats. Toch is dat niet het enige Brabantse bouwwerk dat de harten van LEGO-fans sneller laat kloppen. We zetten de vijf mooiste Brabantse LEGO-bouwwerken voor je op een rij.

Banketbakkerij van Jan de Groot

Met meer dan 3400 LEGO-steentjes bouwde Christian van der Ven uit Vught in 2022 de bekendste bakkerij van Brabant na. Het oude pand van banketbakker Jan de Groot uit Den Bosch was een flinke klus voor hem. "Het is echt een uitdagend pand met al die ornamenten en frutsels", vertelde Christian destijds.

In het midden de banketbakkerij (foto: Christian van der Ven).

Tot in de kleinste details bouwde de LEGO-fan de bakkerij na, inclusief de rij mensen die wachten op een echte Bossche Bol. Christian bouwde eerder een Brabantse plek. Zo maakte hij een paar jaar geleden het station van Vught na met LEGO.

Zelfs de wachtende mensen krijgen een plekje in het bouwwerk (foto: Christian van der Ven).

Ook de binnenkant van het gebouw klopt (foto: Christian van der Ven).

Het Land van Ooit

Als kind bouwde Paul Toxopeus uit Wageningen alle attracties na van het Land van Ooit in Drunen. Toen het themapark in 2007 de deuren sloot, maakte Paul het zijn missie om het park nieuw leven in te blazen met LEGO.

Paul met zijn Land van Ooit van Lego op de achtergrond. (foto: Paul Toxopeus).

Een probleem waar Paul tijdens het bouwen tegenaan liep was de roze kleur van het iconische kasteel in het themapark. "Die kleur werd in die tijd nog niet door Lego gemaakt. Ik heb alle blokjes die ik nodig had toen zelf geschilderd", vertelde hij eerder. Het bouwwerk van ruim acht meter kreeg twee jaar geleden een plekje in het Speelgoedmuseum in Oosterhout.

Het Land van Ooit gemaakt van Lego. (foto: Paul Toxopeus).

Het bouwwerk van Paul neemt ruim acht vierkante meter in. (foto: Paul Toxopeus).

Carnavalsoptocht

Er worden niet alleen Brabantse gebouwen nagebouwd met LEGO, maar ook Brabantse tradities. In de coronajaren 2021 en 2022 kon de carnavalsoptocht in Goirle niet doorgaan. Toch zat Ballefruttersgat niet stil en bouwde het hele dorp mee aan een carnavalsstoet van LEGO.

De LEGO-optocht (foto: Raymond Merkx).

Tijdens de tweede editie van de LEGO-optocht deden er 32 wagens mee, wat zelfs meer was dan bij de normale optocht. Bouwclubs, kinderen en ouders leverden de wagens aan. De carnavalsstichting nam een volledige livestream op, zodat dorpsgenoten de optocht thuis konden volgen.

Het PSV-stadion

De toen pas 17-jarige Milan van Zoggel uit Middelrode bouwde als trouwe PSV-supporter in 2017 het Philips Stadion in Eindhoven na met LEGO. Dat kostte hem vier maanden en zo'n 15.000 LEGO-blokjes.

Milan bouwde met 15.00 LEGO-blokjes het PSV-stadion na

De fanatieke bouwer is al sinds kleins af aan fan van LEGO en bouwde eerder de Efteling, de New Kids-snackbar en de Formule 1-race in Zandvoort na. Van het circuit inclusief auto's en publiek op de tribunes maakte Milan zelfs een stop-motion filmpje.

Het kostte hem vier maanden om het stadion na te bouwen (foto: Milan van Zoggel).

Milan bouwde ook snackbar 't Pleintje uit de New Kids films na (foto: Milan van Zoggel).

Sint Janskathedraal

Met engelengeduld bouwde Martijn Vissers uit Den Bosch de Sint Janskathedraal uit zijn woonplaats na met LEGO. Dat kostte hem zo'n 400 uur. Maar het bouwwerk was af in 2022, het jaar dat de kathedraal 800 jaar bestond.

Martijn Vissers en zijn vriendin Marieke de Groot bij de 'lego-Sint-Jan' (foto: Tonnie Vossen)