112-nieuws: lange file op A27 door ongeluk • straat dicht na gaslek

10.47

De politie heeft gisteren samen met onder meer justitie een controle gedaan bij een afvalverwerker in Helmond en in Son. Het gaat om hetzelfde bedrijf. De controles vonden plaats in een ‘strafrechtelijk onderzoek naar het illegaal accepteren, opslaan en verwerken van asbesthoudende materialen’. Er zijn telefoons en administratie in beslag genomen. Er is niemand opgepakt, meldt de politie.