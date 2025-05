112-nieuws: Bestuurder bestelbus raakt van de weg en crasht • Auto in brand gevlogen en compleet vernield

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:41 Bestuurder bestelbus raakt van de weg en crasht De bestuurder van een bestelbusje is donderdagochtend rond kwart over zes van de weg geraakt op de N65 bij Helvoirt. Het voertuig kwam uit de richting van Tilburg en raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. Het busje reed door de middenberm en kwam uiteindelijk op de N65 in tegengestelde richting tot stilstand. Lees verder Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

06:23 Auto in brand gevlogen en compleet vernield Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag compleet verwoest door brand. Het voertuig stond geparkeerd op een parkeerplaats achter een appartementencomplex aan de Trompetterstraat in Grave. Het vuur brak iets na half drie uit. Lees verder Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

06:14 Huis verwoest door brand: bewoner raakt gewond en kat overleden Een huis aan de Metiuslaan in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand. De bewoner ontdekte de brand in het huis zelf en wist een van zijn katten te vangen en naar buiten te vluchten. Een andere kat kwam door de brand om het leven. Lees verder Foto: Persbureau Heitink