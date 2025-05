112-nieuws: Inval bij topcrimineel Jan B. : politie en advocaat houden kaken op elkaar • Vermoeden van illegale bewoning op bedrijventerrein

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:50 Inval bij topcrimineel Jan B. : politie en advocaat houden kaken op elkaar De politie-inval dinsdagavond in het huis van topcrimineel Jan B. gebeurde in het kader van een lopend onderzoek. Dat laat de politie woensdagochtend weten. De politie ging met meerdere undercoverwagens naar het terrein. Foto: Persbureau Heitink.

09:33 Vermoeden van illegale bewoning op bedrijventerrein De gemeente gaat onderzoek doen naar illegale bewoning op een locatie op een bedrijventerrein in Son en Breugel. Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft dinsdag controles uitgevoerd op zes plekken op het terrein. Daarbij zijn verschillende overtredingen geconstateerd, waaronder het vermoeden van illegale bewoning en gesjoemel met elektriciteit. Bij de controles werden meerdere overtredingen geconstateerd.

09:16 Gaslekkage ontstaan bij werkzaamheden Tijdens werkzaamheden is woensdagochtend een gaslekkage ontstaan op de Voorpeelweg in Deurne. De brandweer van Helmond is ter plaatse gekomen. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink