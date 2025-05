112-nieuws: Broer van Bolle Jos aangehouden in Turkije, uitlevering binnenkort • Autodieven komen niet ver

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:30 Broer van Bolle Jos aangehouden in Turkije, uitlevering binnenkort Waar de opsporingsdiensten in de jacht op Bredanaar Bolle Jos Leijdekkers geen steek verder lijken te komen, kan zijn broer elk moment naar Nederland worden overgebracht. Harry Leijdekkers (49) is opnieuw aangehouden in Turkije. Lees verder Archieffoto: Politie.nl

06:17 Autodieven komen niet ver Een paar autodieven kwamen woensdagavond niet ver toen zij ervandoor wilden gaan met een auto in de Hoflaan in Tilburg. Na een paar honderd meter was het avontuur alweer voorbij, melden wijkagenten van de omgeving Reeshof op Instagram. Lees verder Foto: Instagram wijkagenten Reeshof.