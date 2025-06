112-nieuws: Vrouw gewond na aanrijding met auto • Vertraging op A58 na ongeluk met meerdere auto's

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:24 Vrouw gewond na aanrijding met auto Een vrouw is dinsdagochtend aangereden door een auto op de kruising van de Doctor Struyckenstraat en Rijpstraat in Breda. Ze raakte daarbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste kwam met de schrik vrij. Lees verder Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

08:43 Vertraging op A58 na ongeluk met meerdere auto's Op de A58 bij Oirschot is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Er is één rijstrook open voor verkeer richting Tilburg. Vanaf Best hebben automobilisten een half uur vertraging. De bergings- en opruimwerkzaamheden zijn in volle gang. Lees verder Foto: Rijkswaterstaat

07:56 Vertraging op A2 door kapotte vrachtwagen Een kapotte vrachtwagen op de A2 tussen afrit Veghel en knooppunt Deil zorgt dinsdagochtend voor vertraging. Verkeer dat vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt, heeft rond kwart over acht zo'n 35 minuten vertraging. Lees verder Foto: Rijkswaterstaat

06:23 Bestelauto uitgebrand op doodlopend bospad Een bestelauto is dinsdagochtend in vlammen opgegaan op een doodlopend bospad aan de N279 bij Helmond. Lees verder Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

05:36 Man slaat autoruit in, vlucht en raakt gewond Een man is maandagavond aangehouden nadat hij een ruit van een auto vernielde aan de Verwerstraat in Eindhoven. Iemand zag de man dit doen en ging in een auto achter de man aan. Lees verder Foto: Persbureau Heitink