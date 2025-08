112-nieuws: Politie sleept kapotte auto weg, motorkap waait open tijdens het rijden • Auto komt in sloot terecht, bestuurster moet met politie mee voor blaastest

06:33

Een automobilist heeft donderdagnacht twee bekeuringen gekregen in Hank omdat de APK van zijn auto was verlopen en de remmen het amper deden. De politie heeft de auto met Roemeens kenteken meegenomen, maar tijdens het slepen waaide de motorkap omhoog. "Ik heb best veel gezien in de loop der jaren, maar wij moesten even in onze ogen wrijven of we niet aan het dromen waren", zegt de verkeerspolitie op Instagram.

