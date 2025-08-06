Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Busje botst met auto, voorkant kapot • Auto uitgebrand, verdachte gaat op fatbike ervandoor

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 10:10
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

10:10

Busje botst met auto, voorkant kapot

Een busje is donderdagmorgen op een auto gebotst op de Bredaseweg in Rijsbergen. Allebei de auto's raakten flink beschadigd en moesten worden weggetakeld. Er raakte niemand gewond.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
06:28

Auto uitgebrand, verdachte gaat op fatbike ervandoor

In de nacht van woensdag op donderdag is een auto uitgebrand op de Botenlaan in Eindhoven. De politie houdt rekening met brandstichting.

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
05:58

Jongen zwaargewond naar ziekenhuis na val van fiets

Een jongen is woensdagnacht op het Piet van Bokhovenpad in Helmond zwaargewond geraakt. De fietser was samen met twee andere jongens aan het fietsen toen hij onder het viaduct onwel werd en van zijn fiets viel.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

