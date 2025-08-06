112-nieuws: Busje botst met auto, voorkant kapot • Auto uitgebrand, verdachte gaat op fatbike ervandoor

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10:10 Busje botst met auto, voorkant kapot Een busje is donderdagmorgen op een auto gebotst op de Bredaseweg in Rijsbergen. Allebei de auto's raakten flink beschadigd en moesten worden weggetakeld. Er raakte niemand gewond. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

06:28 Auto uitgebrand, verdachte gaat op fatbike ervandoor In de nacht van woensdag op donderdag is een auto uitgebrand op de Botenlaan in Eindhoven. De politie houdt rekening met brandstichting. Lees verder Foto: Persbureau Heitink