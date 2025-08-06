112-nieuws: Busje botst met auto, voorkant kapot • Auto uitgebrand, verdachte gaat op fatbike ervandoor

Advertentie
Busje botst met auto, voorkant kapot • Auto uitgebrand, verdachte gaat op fatbike ervandoor
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 10:10
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
10:10
Busje botst met auto, voorkant kapot
Een busje is donderdagmorgen op een auto gebotst op de Bredaseweg in Rijsbergen. Allebei de auto's raakten flink beschadigd en moesten worden weggetakeld. Er raakte niemand gewond.
06:28
Auto uitgebrand, verdachte gaat op fatbike ervandoor
In de nacht van woensdag op donderdag is een auto uitgebrand op de Botenlaan in Eindhoven. De politie houdt rekening met brandstichting.
05:58
Jongen zwaargewond naar ziekenhuis na val van fiets
Een jongen is woensdagnacht op het Piet van Bokhovenpad in Helmond zwaargewond geraakt. De fietser was samen met twee andere jongens aan het fietsen toen hij onder het viaduct onwel werd en van zijn fiets viel.
