LIVEBLOG

112-nieuws: Gewonde bij botsing auto's op A58 • Politie gaat verder met onderzoek bij huis waar dode vrouw werd gevonden

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 12:00
nl
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

Liveblog

12:00

Gewonde bij botsing auto's op A58

Bij een botsing tussen twee auto's op de A58 bij Ulvenhout is zaterdagochtend iemand gewond geraakt. Het ging mis tussen knooppunt Sint-Annabosch en de afslag Ulvenhout.

Lees verder

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
11:16

Politie gaat verder met onderzoek bij huis waar dode vrouw werd gevonden

Specialisten van het team Forensische Opsporing van de politie gaan deze zaterdag verder met het onderzoek in en rond het huis aan de Leemsbroek in Veldhoven waar vrijdagochtend een dode 34-jarige vrouw werd gevonden.

Lees verder

Foto: Noël van Hooft.
10:50

Brand in bos, scooter in brand gestoken

In een bos in Tilburg-Noord heeft zaterdagochtend brand gewoed. Toen de politie op onderzoek uitging, bleek in het bos een scooter in brand te zijn gestoken.

Lees verder

Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.
10:02

Brand verwoest auto, opzet niet uitgesloten

Een auto is vrijdagnacht door brand verwoest aan de Derde Slagen in Den Bosch. Het vuur werd rond halftwee 's nachts ontdekt.

Lees verder

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.
09:37

Wandelaars op vluchtstrook A58

Twee wandelaars zijn zaterdagochtend van de A58 bij Best gehaald. Ze liepen daar over de vluchtstrook in de richting van Tilburg, tegen het verkeer in.

Lees verder

Archieffoto: Karin Kamp.
09:16

Politie rukt uit vanwege nepvuurwapen op station

De politie is vrijdagavond met meerdere eenheden naar het station in Tilburg gegaan na een melding dat daar iemand was gezien met een vuurwapen. De verdachte bleek minderjarig en het vuurwapen was nep.

Lees verder

(Een nepvuurwapen (Aachieffoto politie).
09:07

Man aangehouden na mishandelen beveiliger

Een beveiliger is vrijdagnacht mishandeld tijdens een wielerevenement in Zevenbergen. Een 32-jarige Rotterdammer is aangehouden.

Lees verder

Archieffoto: Karin Kamp
