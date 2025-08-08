Advertentie
112-nieuws: Gewonde bij botsing auto's op A58 • Politie gaat verder met onderzoek bij huis waar dode vrouw werd gevonden
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 12:00
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
12:00
Gewonde bij botsing auto's op A58
Bij een botsing tussen twee auto's op de A58 bij Ulvenhout is zaterdagochtend iemand gewond geraakt. Het ging mis tussen knooppunt Sint-Annabosch en de afslag Ulvenhout.
11:16
Politie gaat verder met onderzoek bij huis waar dode vrouw werd gevonden
Specialisten van het team Forensische Opsporing van de politie gaan deze zaterdag verder met het onderzoek in en rond het huis aan de Leemsbroek in Veldhoven waar vrijdagochtend een dode 34-jarige vrouw werd gevonden.
10:50
Brand in bos, scooter in brand gestoken
In een bos in Tilburg-Noord heeft zaterdagochtend brand gewoed. Toen de politie op onderzoek uitging, bleek in het bos een scooter in brand te zijn gestoken.
10:02
Brand verwoest auto, opzet niet uitgesloten
Een auto is vrijdagnacht door brand verwoest aan de Derde Slagen in Den Bosch. Het vuur werd rond halftwee 's nachts ontdekt.
09:37
Wandelaars op vluchtstrook A58
Twee wandelaars zijn zaterdagochtend van de A58 bij Best gehaald. Ze liepen daar over de vluchtstrook in de richting van Tilburg, tegen het verkeer in.
09:16
Politie rukt uit vanwege nepvuurwapen op station
De politie is vrijdagavond met meerdere eenheden naar het station in Tilburg gegaan na een melding dat daar iemand was gezien met een vuurwapen. De verdachte bleek minderjarig en het vuurwapen was nep.
09:07
Man aangehouden na mishandelen beveiliger
Een beveiliger is vrijdagnacht mishandeld tijdens een wielerevenement in Zevenbergen. Een 32-jarige Rotterdammer is aangehouden.
