112-nieuws: Brand verwoest studentenhuis, bewoners net op tijd weg: 'Veel geluk gehad' • Man laat hond uit op vluchtstrook langs A2

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:42 Brand verwoest studentenhuis, bewoners net op tijd weg: 'Veel geluk gehad' Een uitslaande brand heeft zaterdagochtend vroeg de eerste etage van een studentenhuis op de hoek van de Bisschop Masiusstraat met het Sint-Pieterspark in Tilburg verwoest. Het vuur werd rond zes uur ontdekt. Lees verder Foto: Corrado Francke.

06:30 Man laat hond uit op vluchtstrook langs A2 Een man is vrijdagnacht door de politie van de vluchtstrook langs de snelweg A2 bij Maarheeze gehaald. Hij liet daar zijn hond uit. Lees verder Foto: Instagram politie Cranendonck-Heeze-Leende.

06:25 Snelheidsduivel betrapt tijdens dollemansrit: 'Moest heel nodig poepen' Een bestuurder moest vrijdagnacht ter hoogte van Heeswijk-Dinther zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Oost-Brabant. Hij werd betrapt toen hij veel te snel over de N279 reed. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.

05:59 Hooibalen vatten vlam bij agrarisch bedrijf Een aantal hooibalen vatten vrijdagavond vlam bij een agrarisch bedrijf aan de Heisteeg in Zijtaart. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, waaronder tankautospuiten en een waterwagen. Lees verder Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

05:55 Brand in bijgebouw achter huis In een bijgebouw achter een huis aan de Haagweg in Breda brak vrijdagnacht brand uit. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.