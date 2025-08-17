112-nieuws: Auto belandt in water jachthaven, bestuurder aangehouden • Fatbiker met bivakmuts steekt man neer in stadscentrum

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:56 Auto belandt in water jachthaven, bestuurder aangehouden Een auto is zondagavond in het water beland naast de Spieringsluis, aan het eind van de Bandijk in Werkendam. Het ging mis in een flauwe bocht. Lees verder Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.