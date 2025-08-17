Advertentie
112-nieuws: Auto belandt in water jachthaven, bestuurder aangehouden • Fatbiker met bivakmuts steekt man neer in stadscentrum
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:56
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:56
Auto belandt in water jachthaven, bestuurder aangehouden
Een auto is zondagavond in het water beland naast de Spieringsluis, aan het eind van de Bandijk in Werkendam. Het ging mis in een flauwe bocht.
05:41
Fatbiker met bivakmuts steekt man neer in stadscentrum
Een man is zondagavond gewond geraakt in de buurt van de Heuvel, in het drukke centrum van Tilburg. Hij werd door een fatbiker die een bivakmuts droeg gestoken met een scherp voorwerp. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.
