Bloemencorso Zundert: buurtschap wint zowel publieksprijs als juryprijs
Bekijk hieronder de livestream van de tweede doortocht, waarin de winnaar bekend wordt gemaakt door de jury:
Liveblog
Tweede prijs voor 'Davy Jones'
Buurtschap Wernhout wist met Dit is 'Davy Jones: Keeper of the lost souls' ook indruk te maken op de jury. Zij gaan met hun paarse creatie naar huis met de tweede prijs.
Buurtschap Tiggelaar wint juryprijs én publieksprijs
Wat een dag voor Buurtschap Tiggelaar. Ze kregen eerst te horen dat ze de publieksprijs binnen hadden. Ze waren nog niet klaar met juichen of de woorden 'Jullie mogen stoppen' klonken. Ze eindigden met 603 punten op de eerste plek. Zo werd de toch al zonovergoten dag voor Buurtschap Tiggelaar nóg zonniger.
Bekijk hieronder de enorme ontlading:
Eerste prijzen worden uitgereikt
Blijdschap bij Buurtschap 't Kapelleke. Zij kregen van de jury de derde prijs.
Wie wint Corso Zundert 2025?
De tweede optocht is begonnen! Wie kiest de jury als winnaar?
Tweede optocht vertraagd door onwelwordingen
De tweede optocht van Bloemencorso Zundert is vertraagd door onwelwordingen. Handhaving en EHBO zijn aanwezig en verzorgen de mensen die niet lekker zijn geworden. De tocht zou om half vijf van start gaan en start nu naar verwachting om half zes.
De perfecte plek
Sommige mensen hebben het geluk dat ze langs het parcours wonen. Deze mensen genieten van de wagens in het zonnetje met een lekker drankje in de hand.
De eerste optocht zit erop
De laatste wagen is van het parcours verdwenen en daarmee kan de jury beginnen met het maken van hun keuze. Om half vijf volgt de tweede optocht. Het buurtschap dat de meeste punten heeft gekregen van de jury wordt in die optocht gevraagd om te stoppen. Dan volgt de ontlading, die in Zundert de 'Zundertse Jubel' wordt genoemd.
Ook de tweede doortocht kan je via een livestream op dit liveblog volgen.
Zeker 50.000 bezoekers in Zundert
Er zijn zeker 50.000 bezoekers in Zundert aanwezig, laat de organisatie weten. De kaartverkoop van de tribunes ging afgelopen week in recordtempo. Het corso trekt niet alleen Nederlanders, er zijn ook Amerikaanse en Japanse gasten naar het evenement gekomen.
De eerste optocht is van start!
Na een muzikale opening van het Pasveerkorps uit Leeuwarden zijn de wagens vertrokken. Buurtschap Stuivezand is als eerste aan de beurt met hun 'Dagdroom'.
Advies in verband met de hitte
Het is een warme dag. De organisatie van het corso geeft bezoekers daarom het advies om goed water te drinken, niet teveel alcohol te drinken en op te letten met medicijnen. Gebruik ook zonnebrand en zorg voor bedekkende kleding.
Ook voor de leden van de buurtschappen is het natuurlijk heet. Eén van de wagens heeft het slim bekeken: die is elektrisch en daarbij hoeft dus niet geduwd te worden.
Langs het parcours zijn verschillende waterpunten waar je water kunt krijgen.
Naast opbouwen, ook afbouwen
Alsof het nog niet druk genoeg was... De tenten waarin volop is gebouwd, moeten ook weer afgebroken worden. Buurtschap 't Stuk ging daar vanochtend al mee aan de slag.
Wie gaat er met prijzen naar huis?
'Jullie mogen stoppen'. Die woorden wil ieder buurtschap vandaag horen. Het buurtschap die de meeste punten heeft gekregen van de jury wordt namelijk gevraagd om tijdens de tweede optocht te stoppen. De prijzen staan al klaar.
Hulp van de Belgische politie
De Nederlandse politie krijgt vandaag in Zundert ondersteuning uit België. "Zundert wordt vandaag overspoeld met Vlaamse toeristen en dan is herkenbaarheid van Belgische agenten fijn", zegt een agent uit.
Dahlia's gaan krimpen door de zon
29 graden en een brandende zon: voor de bezoekers heerlijk weer maar voor de dahlia is het minder. "Ze gaan heel hard krimpen", vertelt een corsobouwer. "Dat ga je wel zien aan het einde van de dag."
Inspiratie opdoen voor carnaval
Wieteke uit Gilze is voor het tiende jaar bij het corso. Al vanaf elf uur zit zelf al langs het parcours. "We willen de beste plekken en zo zien we ze al een keer voorbij rijden nu ze naar de startplek gaan", vertelt ze. Zelf zit ze bij een carnavalsvereniging. "Stiekem doe ik hier altijd wat inspiratie op voor carnaval." Met de rug in de zon en veel water komt ze samen met haar moeder en kinderen de warme dag door.
De hele nacht doorgewerkt
Om alles af te krijgen, werkte Buurtschap Raamberg de hele nacht door aan hun 'Cirque du Planetarium'. "Om tien over half zes vanochtend ging de laatste bloem erop", zegt een van de leden. "Ik hoop dat de mensen echt een wauw-gevoel krijgen, net als wij toen de wagen de tent uitkwam."
Buurtschap Rijsbergen rijdt hun wagen naar buiten
In dit filmpje van Buurtschap Rijsbergen is te zien hoe de leden samen vol verwachting en bewondering kijken hoe hun wagen uit hun tent wordt gereden.
Het publiek heeft er zin in
Om een goed plekje te bemachtigen zitten er al veel bezoekers klaar langs het parcours. Zelfs de eerste biertjes worden al gedronken.
We gaan beginnen!
Welkom op dit liveblog. Hier lees en bekijk je vandaag alles over Bloemencorso Zundert.
De wagens rijden deze ochtend voor het eerst uit hun tenten. Een bijzonder moment waarin de buurtschap én de eerste bezoekers voor het eerst de wagens in zijn geheel kunnen zien. Het is dan ook al druk in de Zundertse straten.
Verhalen over het bloemencorso
In de aanloop naar het evenement plaatsten we afgelopen week al verschillende verhalen.
Zo gingen we langs bij Dennis Braspenning. Hij plukte deze week tienduizenden felgekleurde dahlia's. In twee dagen tijd worden de dahlia’s uiteindelijk op de wagen getimmerd.
Buurtschap Achtmaal doet al sinds 1947 mee aan het bloemencorso in Zundert, maar winnen? Dat deden ze nog nooit. “Ik weet niet waar het misgaat”, lacht Lobke Hereijgers. Ze is 31 jaar oud en dat betekent dus dat ze ook al zo’n 31 jaar rondloopt bij Buurtschap Achtmaal. Dat er nog geen winst op hun naam staat, maakt voor haar eigenlijk niet zoveel uit. “Als we zeventiende of achttiende worden, is het net zo’n groot feest als wanneer we tweede of zevende worden.”
Benieuwd hoe de jury naar Bloemencorso Zundert toeleeft? We spraken met juryvoorzitter Frank Timmers. Met een corso van zo’n hoog niveau, kun je je voorstellen dat het kiezen van een winnaar erg moeilijk is. “Wij kijken naar een aantal aspecten, bijvoorbeeld vormgeving, theatrale kwaliteiten en materiaalgebruik”, legt Frank uit. “Elk jurylid heeft zo zijn eigen specialiteit. We hebben een kunstenaar, iemand die zand- en ijsscultpuren maakt en een bloemvormgever. Zij werken allemaal op internationaal niveau.”
Ben je van plan naar het bloemencorso te gaan? Hier lees je de belangrijkste informatie.
Bloemencorso live te volgen bij Omroep Brabant
Het grootste bloemencorso ter wereld is te zien bij Omroep Brabant. Vandaag zijn we LIVE bij Corso Zundert op website, app, tv en Brabant+. Kijk mee om 13.30 uur en om 16.30 uur naar de mooiste en spectaculairste corsowagens.