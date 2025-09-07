Bloemencorso Zundert: eerste optocht is van start • zeker 50.000 bezoekers
Bekijk hieronder de optocht via onze livestream:
Liveblog
Buurtschap Wernhout
Dit is 'Davy Jones: Keeper of the lost souls'. Davy heeft de taak om de doden van die schepen te begeleiden naar het hiernamaals. De kop van Davy beweegt, hij is op zoek naar zielen om mee te nemen op het schip. Alle pakken van de figuranten zijn ook hier weer zelfgemaakt.
Buurtschap Klein-Zundertse Heikant
Een muzikale ervaring in 3D-vorm. Hoe zou muziek eruit zien als je het daadwerkelijk kon zien? Opvallend: Klein-Zundertse Heikant rijdt dit jaar elektrisch de optocht rond en heeft geen duwers. Het idee is dat de wagen moet zweven. Alle vlakjes lijken individueel te bewegen.
Buurtschap Tiggelaar
De feniks van dit buurtschap staat voor veerkracht. De wagen staat in vuur en vlam, valt in elkaar en komt dan weer tot leven. De figuranten vormen samen het vuur. Er gebeurt zoveel dat je niet weet waar je moet kijken. De wagen krijgt dan ook hard applaus van het publiek op de tribunes.
Buurtschap Rijsberen
Bij dit buurtschap loopt alles op rolletjes. Felle kleuren, blije gezichtjes en een vleugje kattenkwaad: dat is het levendige speelkwartier. De kinderen van buurtschap Rijsbergen hebben hun favoriete speeltjes gekozen, die nu door de straten van Zundert rollen.
Buurtschap Laarheide
Buurtschap Markt
Buurtschap Markt dompelt de bezoekers op deze warme dag in kou. De leden maakten het beestachtige figuur Krampus. Hij komt uit de Alpen en is op zoek naar stoute kinderen
Zeker 50.000 bezoekers in Zundert
Er zijn zeker 50.000 bezoekers in Zundert aanwezig, laat de organisatie weten. De kaartverkoop van de tribunes ging afgelopen week in recordtempo. Het corso trekt niet alleen Nederlanders, er zijn ook Amerikaanse en Japanse gasten naar het evenement gekomen.
Buurtschap Veldstraat
Een vrolijke, jeugdige wagen van Buurtschap Veldstraat. Een cowboy, ridder, prinses en vele kleuren. De hoofden draaien, de stokpaardjes waar de figuren op zitten gaan omhoog.
Buurtschap 't Kapelleke
Het is gedaan met de rust. Dit buurtschap is omgetoverd tot roversbende, die samen met een groot, mythisch wezen alles wegpakken wat ze te pakken kunnen krijgen. Plunderend trekken ze door de Zunderstraten.
De eerste optocht is van start!
De kop van het beest is bijna 6 meter lang. De enorme tanden van het beest zijn ook allemaal met de hand gemaakt.Na een muzikale opening van het Pasveerkorps uit Leeuwarden zijn de wagens vertrokken.
Buurtschap Stuivezand is als eerste aan de beurt met hun 'Dagdroom'. Deze club bestaat sinds 1938. Dit jaar neemt het buurtschap je mee in een wereld tussen werkelijkheid en verbeelding. De wagen bestaat uit veel witte en paarse kleuren. Op de achtergrond klinkt rustgevende, sprookjesachtige muziek.
Advies in verband met de hitte
Het is een warme dag. De organisatie van het corso geeft bezoekers daarom het advies om goed water te drinken, niet teveel alcohol te drinken en op te letten met medicijnen. Gebruik ook zonnebrand en zorg voor bedekkende kleding.
Ook voor de leden van de buurtschappen is het natuurlijk heet. Eén van de wagens heeft het slim bekeken: die is elektrisch en daarbij hoeft dus niet geduwd te worden.
Langs het parcours zijn verschillende waterpunten waar je water kunt krijgen.
Naast opbouwen, ook afbouwen
Alsof het nog niet druk genoeg was... De tenten waarin volop is gebouwd, moeten ook weer afgebroken worden. Buurtschap 't Stuk ging daar vanochtend al mee aan de slag.
Wie gaat er met prijzen naar huis?
'Jullie mogen stoppen'. Die woorden wil ieder buurtschap vandaag horen. Het buurtschap die de meeste punten heeft gekregen van de jury wordt namelijk gevraagd om tijdens de tweede optocht te stoppen. De prijzen staan al klaar.
Hulp van de Belgische politie
De Nederlandse politie krijgt vandaag in Zundert ondersteuning uit België. "Zundert wordt vandaag overspoeld met Vlaamse toeristen en dan is herkenbaarheid van Belgische agenten fijn", zegt een agent uit.
Dahlia's gaan krimpen door de zon
29 graden en een brandende zon: voor de bezoekers heerlijk weer maar voor de dahlia is het minder. "Ze gaan heel hard krimpen", vertelt een corsobouwer. "Dat ga je wel zien aan het einde van de dag."
Inspiratie opdoen voor carnaval
Wieteke uit Gilze is voor het tiende jaar bij het corso. Al vanaf elf uur zit zelf al langs het parcours. "We willen de beste plekken en zo zien we ze al een keer voorbij rijden nu ze naar de startplek gaan", vertelt ze. Zelf zit ze bij een carnavalsvereniging. "Stiekem doe ik hier altijd wat inspiratie op voor carnaval." Met de rug in de zon en veel water komt ze samen met haar moeder en kinderen de warme dag door.
De hele nacht doorgewerkt
Om alles af te krijgen, werkte Buurtschap Raamberg de hele nacht door aan hun 'Cirque du Planetarium'. "Om tien over half zes vanochtend ging de laatste bloem erop", zegt een van de leden. "Ik hoop dat de mensen echt een wauw-gevoel krijgen, net als wij toen de wagen de tent uitkwam."
Buurtschap Rijsbergen rijdt hun wagen naar buiten
In dit filmpje van Buurtschap Rijsbergen is te zien hoe de leden samen vol verwachting en bewondering kijken hoe hun wagen uit hun tent wordt gereden.
Het publiek heeft er zin in
Om een goed plekje te bemachtigen zitten er al veel bezoekers klaar langs het parcours. Zelfs de eerste biertjes worden al gedronken.
We gaan beginnen!
Welkom op dit liveblog. Hier lees en bekijk je vandaag alles over Bloemencorso Zundert.
De wagens rijden deze ochtend voor het eerst uit hun tenten. Een bijzonder moment waarin de buurtschap én de eerste bezoekers voor het eerst de wagens in zijn geheel kunnen zien. Het is dan ook al druk in de Zundertse straten.
Verhalen over het bloemencorso
In de aanloop naar het evenement plaatsten we afgelopen week al verschillende verhalen.
Zo gingen we langs bij Dennis Braspenning. Hij plukte deze week tienduizenden felgekleurde dahlia's. In twee dagen tijd worden de dahlia’s uiteindelijk op de wagen getimmerd.
Lees hier meer.
Buurtschap Achtmaal doet al sinds 1947 mee aan het bloemencorso in Zundert, maar winnen? Dat deden ze nog nooit. “Ik weet niet waar het misgaat”, lacht Lobke Hereijgers. Ze is 31 jaar oud en dat betekent dus dat ze ook al zo’n 31 jaar rondloopt bij Buurtschap Achtmaal. Dat er nog geen winst op hun naam staat, maakt voor haar eigenlijk niet zoveel uit. “Als we zeventiende of achttiende worden, is het net zo’n groot feest als wanneer we tweede of zevende worden.”
Lees het hele artikel hier.
Benieuwd hoe de jury naar Bloemencorso Zundert toeleeft? We spraken met juryvoorzitter Frank Timmers. Met een corso van zo’n hoog niveau, kun je je voorstellen dat het kiezen van een winnaar erg moeilijk is. “Wij kijken naar een aantal aspecten, bijvoorbeeld vormgeving, theatrale kwaliteiten en materiaalgebruik”, legt Frank uit. “Elk jurylid heeft zo zijn eigen specialiteit. We hebben een kunstenaar, iemand die zand- en ijsscultpuren maakt en een bloemvormgever. Zij werken allemaal op internationaal niveau.”
Lees hier verder.
Ben je van plan naar het bloemencorso te gaan? Hier lees je de belangrijkste informatie.
Bloemencorso live te volgen bij Omroep Brabant
Het grootste bloemencorso ter wereld is te zien bij Omroep Brabant. Vandaag zijn we LIVE bij Corso Zundert op website, app, tv en Brabant+. Kijk mee om 13.30 uur en om 16.30 uur naar de mooiste en spectaculairste corsowagens.