Bloemencorso Zundert: eerste optocht is van start • zeker 50.000 bezoekers

13.30

De kop van het beest is bijna 6 meter lang. De enorme tanden van het beest zijn ook allemaal met de hand gemaakt.Na een muzikale opening van het Pasveerkorps uit Leeuwarden zijn de wagens vertrokken.

Buurtschap Stuivezand is als eerste aan de beurt met hun 'Dagdroom'. Deze club bestaat sinds 1938. Dit jaar neemt het buurtschap je mee in een wereld tussen werkelijkheid en verbeelding. De wagen bestaat uit veel witte en paarse kleuren. Op de achtergrond klinkt rustgevende, sprookjesachtige muziek.