Bloemencorso Zundert: tweede optocht van start • jury maakt winnaar bekend

15.15

De laatste wagen is van het parcours verdwenen en daarmee kan de jury beginnen met het maken van hun keuze. Om half vijf volgt de tweede optocht. Het buurtschap dat de meeste punten heeft gekregen van de jury wordt in die optocht gevraagd om te stoppen. Dan volgt de ontlading, die in Zundert de 'Zundertse Jubel' wordt genoemd.

Ook de tweede doortocht kan je via een livestream op dit liveblog volgen.