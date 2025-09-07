Bloemencorso Zundert: wagens bereiken startplaats • temperatuur loopt op

In Zundert trekken vandaag de mooiste creaties door de straten tijdens Corso Zundert, het grootste bloemencorso ter wereld. De zon schijnt volop en het belooft een warme dag te worden. Het is al druk in de straten: de eerste bezoekers willen een glimp opvangen van de twintig wagens die deze ochtend voor het eerst uit hun tenten rijden, richting de startplaats.

De Nederlandse politie krijgt vandaag in Zundert ondersteuning uit België. "Zundert wordt vandaag overspoeld met Vlaamse toeristen en dan is herkenbaarheid van Belgische agenten fijn", zegt een agent uit.

29 graden en een brandende zon: voor de bezoekers heerlijk weer maar voor de dahlia is het minder. "Ze gaan heel hard krimpen", vertelt een corsobouwer. "Dat ga je wel zien aan het einde van de dag."

Wieteke uit Gilze is voor het tiende jaar bij het corso. Al vanaf elf uur zit zelf al langs het parcours. "We willen de beste plekken en zo zien we ze al een keer voorbij rijden nu ze naar de startplek gaan", vertelt ze. Zelf zit ze bij een carnavalsvereniging. "Stiekem doe ik hier altijd wat inspiratie op voor carnaval." Met de rug in de zon en veel water komt ze samen met haar moeder en kinderen de warme dag door.

Om alles af te krijgen, werkte Buurtschap Raamberg de hele nacht door aan hun 'Cirque du Planetarium'. "Om tien over half zes vanochtend ging de laatste bloem erop", zegt een van de leden. "Ik hoop dat de mensen echt een wauw-gevoel krijgen, net als wij toen de wagen de tent uitkwam."

In dit filmpje van Buurtschap Rijsbergen is te zien hoe de leden samen vol verwachting en bewondering kijken hoe hun wagen uit hun tent wordt gereden.

Om een goed plekje te bemachtigen zitten er al veel bezoekers klaar langs het parcours. Zelfs de eerste biertjes worden al gedronken.

De wagens rijden deze ochtend voor het eerst uit hun tenten. Een bijzonder moment waarin de buurtschap én de eerste bezoekers voor het eerst de wagens in zijn geheel kunnen zien. Het is dan ook al druk in de Zundertse straten.

09.45

Verhalen over het bloemencorso

In de aanloop naar het evenement plaatsten we afgelopen week al verschillende verhalen. Zo gingen we langs bij Dennis Braspenning. Hij plukte deze week tienduizenden felgekleurde dahlia's. In twee dagen tijd worden de dahlia’s uiteindelijk op de wagen getimmerd. Lees hier meer.

Buurtschap Achtmaal doet al sinds 1947 mee aan het bloemencorso in Zundert, maar winnen? Dat deden ze nog nooit. “Ik weet niet waar het misgaat”, lacht Lobke Hereijgers. Ze is 31 jaar oud en dat betekent dus dat ze ook al zo’n 31 jaar rondloopt bij Buurtschap Achtmaal. Dat er nog geen winst op hun naam staat, maakt voor haar eigenlijk niet zoveel uit. “Als we zeventiende of achttiende worden, is het net zo’n groot feest als wanneer we tweede of zevende worden.” Lees het hele artikel hier.

Benieuwd hoe de jury naar Bloemencorso Zundert toeleeft? We spraken met juryvoorzitter Frank Timmers. Met een corso van zo’n hoog niveau, kun je je voorstellen dat het kiezen van een winnaar erg moeilijk is. “Wij kijken naar een aantal aspecten, bijvoorbeeld vormgeving, theatrale kwaliteiten en materiaalgebruik”, legt Frank uit. “Elk jurylid heeft zo zijn eigen specialiteit. We hebben een kunstenaar, iemand die zand- en ijsscultpuren maakt en een bloemvormgever. Zij werken allemaal op internationaal niveau.” Lees hier verder.

Ben je van plan naar het bloemencorso te gaan? Hier lees je de belangrijkste informatie.