112-nieuws: Auto crasht na raken stoeprand, voertuig kan niet meer verder rijden • Man onder invloed moet rijbewijs inleveren

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:06 Auto crasht na raken stoeprand, voertuig kan niet meer verder rijden Een automobilist crashte woensdagnacht in Raamsdonksveer. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

05:58 Man onder invloed moet rijbewijs inleveren Een man in Raamsdonksveer moest woensdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Dongemond. Die lieten hem stoppen nadat ze zagen dat hij moeite had met het besturen van zijn voertuig. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.