LIVEBLOG

112-nieuws: Auto crasht na raken stoeprand, voertuig kan niet meer verder rijden • Man onder invloed moet rijbewijs inleveren

Vandaag om 00:01 • Aangepast vandaag om 06:06

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

06:06

Auto crasht na raken stoeprand, voertuig kan niet meer verder rijden

Een automobilist crashte woensdagnacht in Raamsdonksveer.

Foto: Instagram politie Dongemond.
05:58

Man onder invloed moet rijbewijs inleveren

Een man in Raamsdonksveer moest woensdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Dongemond. Die lieten hem stoppen nadat ze zagen dat hij moeite had met het besturen van zijn voertuig.

Foto: Instagram politie Dongemond.
05:35

Huis onder vuur genomen: gaten in raam, getuigen zagen iemand wegrennen

Aan de Jan Stevensstraat in Helmond is woensdagnacht een huis beschoten. Rond kwart over drie 's nachts werd de politie gewaarschuwd.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
