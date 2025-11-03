Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Ongeluk met vier voertuigen op A2: uur extra reistijd

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:51
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
08:51

Ongeluk met vier voertuigen op A2: uur extra reistijd

Op de A2 bij Boxtel is dinsdagochtend een ongeluk met vier voertuigen gebeurd. Daardoor staat er rond kwart voor negen 8 kilometer file vanuit Den Bosch richting Eindhoven.

Archieffoto: Karin Kamp.
