112-nieuws: Ongeluk met vier voertuigen op A2: uur extra reistijd
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:51
nl
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
08:51
Op de A2 bij Boxtel is dinsdagochtend een ongeluk met vier voertuigen gebeurd. Daardoor staat er rond kwart voor negen 8 kilometer file vanuit Den Bosch richting Eindhoven.
