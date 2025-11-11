Elfde van de Elfde: Brabant opent carnavalsseizoen • volle bak in Oeteldonk
'Even' een huis bezichtigen in Oeteldonk...
Even een huis bezichtigen in het centrum van Oeteldonk met de Elfde van de Elfde. Makelaar Patrick van Hendriks Makelaardij ging samen met een klant op pad, maar had meteen spijt. “Dit was echt niet te doen”, zucht hij. De geïnteresseerden in de woning aan de Snellestraat in het centrum van Oeteldonk vroegen of ze de Elfde van de Elfde de woning konden bekijken: “We zijn dan immers toch in de stad aan het feesten, en dan kunnen we meteen even zien of het goed geluidsdicht is”, lacht Patrick. Zelf was hij ook in de stad, met zijn carnavalsvereniging, dus kleine moeite om even op en neer te lopen, dacht hij.
Niets bleek minder waar. Normaal zou hij zo’n vijf minuutjes onderweg zijn naar het bezichtigingsadres, maar de makelaar is ruim een uur bezig geweest om zijn afspraak te bereiken. “Dit doe ik nooit meer”, lacht hij. “Gelukkig ben ik nu weer terug bij de rest, dan ga ik er zelf een biertje op drinken.”
Tullepetaonen ontbijten samen voor het goede doel
Op een dag als vandaag word je nét even anders wakker. Al die carnavalskriebels maken hongerig, en dus trekken ze in Tullepetaonestad (Roosendaal) uit voor het Tullepetaone-ontbijt bij Bruin Café JaxX te zijn. Carnavalsvierders kunnen gratis bij Jack en Jonne komen ontbijten, in ruil voor een bijdragen aan het Roosendaals Jeugd Ontbijt.
Vrijwilligers verzorgen wekelijks een boodschappentas voor zeven ontbijtjes voor zo’n 170 Roosendaalse kinderen. “We willen 11.011 euro ophalen”, zegt een van de vrijwilligers. “Dat is een mooi bedrag én we kunnen daarmee toch weer zo’n drie kinderen 365 dagen per jaar van ontbijt voorzien.” De teller staat nu op iets meer dan 900 euro.
Aansluiten in de rij voor Korte Putstraat
De Korte Putstraat in Oeteldonk staat bomvol, maar veel Bossche feestgangers zijn niet van plan om te keren en een ander gezellig plekje te zoeken.
Valse start op de Elfde van de Elfde voor deze oud-prins
In Uden is het gloednieuwe Elfde van de Elfde-feest dinsdagochtend losgebarsten, maar de eerste editie begint niet voor iedereen goed. Water van Uden, medeorganisator van het feest en voorzitter van de carnavalsstichting, viel van zijn fiets en raakte daarbij gewond aan zijn gezicht. "Ik werd wakker in het ziekenhuis", vertelde hij eerder vandaag aan Omroep Brabant.
Drie generaties op elf-elf jarig
Dubbel, nee driedubbel feest bij de familie Van Helmont in Eindhoven! Opa Bart, vader Dennis en zoon Djezz zijn vandaag allemaal jarig. En dan wordt Djezz ook nog eens 11 jaar.
In Land van Cuijk openen samen het carnavalsseizoen
In gemeente Land van Cuijk is het carnavalsseizoen feestelijk geopend op het Kerkplein in Cuijk. De zes prinsenparen uit alle dorpen die onder de gemeente vallen kwamen samen en trapten samen het carnavalsseizoen af.
Al 100.000 feestvierders in Oeteldonk
Het is al druk in Den Bosch. Rond het aftelmoment werd het aantal mensen in de Brabantse hoofdstad geschat op bijna 100.000.
Speciaal carnavalsshirt Helmond Sport
Helmond Sport is ook al helemaal in de carnavalsstemming. De voetbalclub presenteert vandaag het Helmond Sport carnavalsshirt.
Het shirt is uitgebracht in samenwerking met verschillende carnavalsverenigingen uit Keiebijtersstad. Het is gebaseerd op de traditionele carnavalskleuren Helmond. In de kraag is het Helmondse carnavalsthema ‘Umdekker zo van haaw’ te lezen.
Zo werd Brabant wakker op 11-11
Sommige Brabanders waren al hard aan het aftellen voor de start van het carnavalsseizoen, was te zien op TikTok.
Overloon trapt carnavalsseizoen af met feest voor de kerk
Om precies 11.11 uur barstte in Overloon het buitencarnaval weer los met de traditionele aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. Het plein voor de kerk veranderde in een bruisend carnavalsdecor, waar jong en oud samen het begin van het seizoen vierden. Met muziek, gezelligheid en veel kleur werd de toon gezet voor wat een onvergetelijk carnavalsjaar belooft te worden in Overloon.
Familiebrouwerij Swinkels slaat het eerste vat aan in Uden
Het is de officiële aftrap in Uden: onder luid gejuich wordt het vat van Familiebrouwerij Swinkels uit Lieshout aangeslagen en de eerste biertjes beginnen te vloeien. "Nu kunnen we echt los", zegt het raadslid dat de grote eer kreeg. "Dit had ik niet willen missen. Proost allemaal op een goede carnaval."
De Parade stroomt vol met feestvierders
Veel Oeteldonkers zijn onderweg naar de Parade voor het aftelmoment. De gemeente tipt om vanwege de drukte de Parade te betreden vanaf de kant van het Theater aan de Parade / Lange Putstraat. Daar is meer ruimte.
Groots Elf Elf feest in het Knoerissenrijk
In Uden vieren ze de Elfde van de Elfde voor het eerst groots. Er zijn 2500 kaartjes verkocht voor een feest in een grote tent op de Markt. Ook hier tellen ze om 11.11 uur af naar de start van carnaval.
Kruikenstad telde spectaculair af tot de Elfde van de Elfde
Geen 'gelukkig nieuwjaar' maar 'gelukkig Elf Elf' in Tilburg. In café De Boekanier werd gisteravond afgeteld tot 00.00 uur. Waarom wachten tot het vieren van een feestje in de ochtend of middag als het ook zo kan?
Dit is waarom we de Elfde van de Elfde vieren
Mogelijk denk je bij de Elfde van de Elfde vooral aan hossen, zingen en springen, maar zo is dat prachtige carnavalsfeestje niet ontstaan. Nee, het verhaal van 11 november heeft hele andere roots - en die heeft van alles te maken met de kerk, zeggen experts.
Wonder op de Bredaseweg
Er is vannacht een wonder gebeurd op de Bredaseweg in Tilburg. De beelden aan de begraafplaats van de Bredaseweg, hebben vannacht hun sjaals aangetrokken. Zij zijn klaar voor 11-11, jij ook?
De Elfde van de Elfde gaat beginnen!
Alaaf! Welkom op dit liveblog. Hier houden we je de hele dag op de hoogte van alles rondom dit gezellige feestje in onze provincie.
Weet je nog niet waar je de polonaise gaat lopen vandaag? Op onderstaand kaartje en in dit artikel zie je wat er bij jou in de buurt allemaal te doen is.