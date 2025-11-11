Elfde van de Elfde: drukte in Oeteldonk • winnaar winactie dolblij

20.12

Prins Marcus en Adjudant Wiet: “Twee vrienden, één missie: saamhorigheid in groen-oranje”.

De 57-jarige Prins, geboren en getogen Tilburger, advocaat en vader van drie, draagt het groen-oranje gevoel al zijn hele leven met zich mee. “Kruikenstad is mijn thuis. Strijdlustig, sympathiek en met zelfspot — dat is wie we zijn.”

Zijn adjudant Wiet (47), eveneens een echte Kruik, is getrouwd met Janne en vader van twee. Als derde generatie in het familiebedrijf in Tilburg leeft hij midden in de stad. “Toen ik gevraagd werd, dacht ik meteen: ‘Wie is de Prins?!’” lacht hij. “Maar na elf seconden wist ik: ja, ik doe het!”