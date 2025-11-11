Elfde van de Elfde: Parade vol feestvierders • Vat aangeslagen in Uden
Zo werd Brabant wakker op 11-11
Sommige Brabanders waren al hard aan het aftellen voor de start van het carnavalsseizoen, was te zien op TikTok.
Overloon trapt carnavalsseizoen af met feest voor de kerk
Om precies 11.11 uur barstte in Overloon het buitencarnaval weer los met de traditionele aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. Het plein voor de kerk veranderde in een bruisend carnavalsdecor, waar jong en oud samen het begin van het seizoen vierden. Met muziek, gezelligheid en veel kleur werd de toon gezet voor wat een onvergetelijk carnavalsjaar belooft te worden in Overloon.
Familiebrouwerij Swinkels slaat het eerste vat aan in Uden
Het is de officiële aftrap in Uden: onder luid gejuich wordt het vat van Familiebrouwerij Swinkels uit Lieshout aangeslagen en de eerste biertjes beginnen te vloeien. "Nu kunnen we echt los", zegt het raadslid dat de grote eer kreeg. "Dit had ik niet willen missen. Proost allemaal op een goede carnaval."
De Parade stroomt vol met feestvierders
Veel Oeteldonkers zijn onderweg naar de Parade voor het aftelmoment. De gemeente tipt om vanwege de drukte de Parade te betreden vanaf de kant van het Theater aan de Parade / Lange Putstraat. Daar is meer ruimte.
Groots Elf Elf feest in het Knoerissenrijk
In Uden vieren ze de Elfde van de Elfde voor het eerst groots. Er zijn 2500 kaartjes verkocht voor een feest in een grote tent op de Markt. Ook hier tellen ze om 11.11 uur af naar de start van carnaval.
Kruikenstad telde spectaculair af tot de Elfde van de Elfde
Geen 'gelukkig nieuwjaar' maar 'gelukkig Elf Elf' in Tilburg. In café De Boekanier werd gisteravond afgeteld tot 00.00 uur. Waarom wachten tot het vieren van een feestje in de ochtend of middag als het ook zo kan?
Dit is waarom we de Elfde van de Elfde vieren
Mogelijk denk je bij de Elfde van de Elfde vooral aan hossen, zingen en springen, maar zo is dat prachtige carnavalsfeestje niet ontstaan. Nee, het verhaal van 11 november heeft hele andere roots - en die heeft van alles te maken met de kerk, zeggen experts.
Wonder op de Bredaseweg
Er is vannacht een wonder gebeurd op de Bredaseweg in Tilburg. De beelden aan de begraafplaats van de Bredaseweg, hebben vannacht hun sjaals aangetrokken. Zij zijn klaar voor 11-11, jij ook?
Welkom op dit liveblog. Hier houden we je de hele dag op de hoogte van alles rondom dit gezellige feestje in onze provincie.
Weet je nog niet waar je de polonaise gaat lopen vandaag? Op onderstaand kaartje en in dit artikel zie je wat er bij jou in de buurt allemaal te doen is.