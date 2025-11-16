Moerdijk moet weg en prijs voor jiujitsu-meester: dit gebeurde deze week

Van een compleet dorp dat plaats moet maken voor energiecentrales tot een jiujitsu-meester die een prestigieuze titel krijgt: dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Inwoners van het dorp Moerdijk moeten binnenkort met de gemeente om tafel. Het dorp dreigt te verdwijnen om plaats te maken voor drie grote energiecentrales. Maar voordat de huizen, winkels en scholen tegen de vlakte kunnen, moeten er heel wat bewoners verplaatst worden. Hoe werkt zo’n onderhandeling? Advocaat en hoogleraar Onteigeningsrecht Jacques Sluysmans legt het uit, lees hier hoe het zit.

De ruim duizend inwoners van Moerdijk moeten verhuizen om plaats te maken voor drie grote energiecentrales. Dat roept veel emoties op. In de gemeenteraad is afgesproken dat bewoners 'geen rooie cent schade' mogen lijden. Hier lees je het hele verhaal.

René Lange (66) uit Linden heeft als een van de weinige Nederlanders de prestigieuze achtste dan in jiujitsu behaald. Hij begon op zijn achttiende en runt nu al meer dan dertig jaar zijn eigen Budoschool. Hier lees je zijn verhaal.

Onderzoek toont aan dat er in het verleden zo'n veertig tot vijftig dorpen in Brabant zijn verdwenen, vooral door overstromingen en droogte. De dorpen Weede, Houweninghen en Erkentrudekerke verdwenen tijdens de Sint-Elisabethsvloed. Check het hier.