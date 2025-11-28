Advertentie
112-nieuws: Twee verdachten aangehouden voor gedwongen prostitutie minderjarig meisje • Bakwagens met drugsafval gevonden, 55-jarige man aangehouden
Vandaag om 12:36
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
12:36
Twee verdachten aangehouden voor gedwongen prostitutie minderjarig meisje
De politie heeft twee verdachten in Eindhoven aangehouden omdat ze een minderjarig meisje tot prostitutie zouden hebben gedwongen. In mei werden al twee mannen en een vrouw aangehouden voor dezelfde zaak.
12:03
Bakwagens met drugsafval gevonden, 55-jarige man aangehouden
Een 55-jarige man uit Prinsenbeek is maandagavond aangehouden met een bakwagen vol drugsafval in Halsteren. In een buitengebied van Bergen op Zoom is donderdag nog een tweede bakwagen gevonden met daarin vierduizend liter drugsafval.
12:03
Pakketjes op snelweg door gekantelde aanhanger, A2 richting A58 dicht
Op de A2 van Maastricht richting Eindhoven is vrijdag bij knooppunt Batadorp een aanhanger op zijn kant beland. De weg naar de A58 is daarom sinds het einde van de ochtend dicht.
10:44
Vertraging op A16 bij Breda door ongeluk
Verkeer op de A16 van Breda richting Rotterdam moest vrijdagochtend rekening houden met een lange file tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. Door een ongeluk moest verkeer omrijden via de A17, A29 en A15.
06:43
Man rijdt onder invloed tegen de gevel van hotel in Roosendaal
Een automobilist heeft vrijdagochtend een gevel van een hotel in Roosendaal geramd. De bestuurder is aangehouden omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.
06:28
Auto schiet met hoge snelheid over rotonde, twee mensen (19) zwaargewond
Een automobilist zonder rijbewijs is vrijdagochtend met hoge snelheid over een rotonde in Hilvarenbeek gereden. De auto werd gelanceerd en kwam honderden meters verder terecht. Twee Eindhovenaren van 19 jaar zijn zwaargewond geraakt bij het ongeluk.
06:15
Automobilist vlucht na crash in Vlijmen
Een bestuurder is donderdagnacht gevlucht na een botsing in Vlijmen. Hij liet zijn gecrashte auto achter en vluchtte volgens een getuige naar een andere auto.
05:59
Inbrekers na achtervolging aangehouden met zak vol sieraden
De politie heeft donderdagnacht na een achtervolging een stel inbrekers aangehouden in Mierlo. De verdachten hadden ingebroken bij een juwelier en reden met een grote hoeveelheid sieraden van België naar Nederland.
05:45
Vrouw wordt aangehouden als ze haar man van politiebureau wil halen
Een vrouw wilde dinsdagavond haar man ophalen van het politiebureau in Eindhoven toen ze zelf aangehouden werd omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zat. Haar 43-jarige man was net daarvoor ook opgepakt voor het rijden onder invloed van cocaïne.
