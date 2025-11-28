112-nieuws: Twee verdachten aangehouden voor gedwongen prostitutie minderjarig meisje • Bakwagens met drugsafval gevonden, 55-jarige man aangehouden

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

12:36 Twee verdachten aangehouden voor gedwongen prostitutie minderjarig meisje De politie heeft twee verdachten in Eindhoven aangehouden omdat ze een minderjarig meisje tot prostitutie zouden hebben gedwongen. In mei werden al twee mannen en een vrouw aangehouden voor dezelfde zaak.

12:03 Bakwagens met drugsafval gevonden, 55-jarige man aangehouden Een 55-jarige man uit Prinsenbeek is maandagavond aangehouden met een bakwagen vol drugsafval in Halsteren. In een buitengebied van Bergen op Zoom is donderdag nog een tweede bakwagen gevonden met daarin vierduizend liter drugsafval.

12:03 Pakketjes op snelweg door gekantelde aanhanger, A2 richting A58 dicht Op de A2 van Maastricht richting Eindhoven is vrijdag bij knooppunt Batadorp een aanhanger op zijn kant beland. De weg naar de A58 is daarom sinds het einde van de ochtend dicht.

10:44 Vertraging op A16 bij Breda door ongeluk Verkeer op de A16 van Breda richting Rotterdam moest vrijdagochtend rekening houden met een lange file tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. Door een ongeluk moest verkeer omrijden via de A17, A29 en A15.

06:43 Man rijdt onder invloed tegen de gevel van hotel in Roosendaal Een automobilist heeft vrijdagochtend een gevel van een hotel in Roosendaal geramd. De bestuurder is aangehouden omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.

06:28 Auto schiet met hoge snelheid over rotonde, twee mensen (19) zwaargewond Een automobilist zonder rijbewijs is vrijdagochtend met hoge snelheid over een rotonde in Hilvarenbeek gereden. De auto werd gelanceerd en kwam honderden meters verder terecht. Twee Eindhovenaren van 19 jaar zijn zwaargewond geraakt bij het ongeluk.

06:15 Automobilist vlucht na crash in Vlijmen Een bestuurder is donderdagnacht gevlucht na een botsing in Vlijmen. Hij liet zijn gecrashte auto achter en vluchtte volgens een getuige naar een andere auto.

05:59 Inbrekers na achtervolging aangehouden met zak vol sieraden De politie heeft donderdagnacht na een achtervolging een stel inbrekers aangehouden in Mierlo. De verdachten hadden ingebroken bij een juwelier en reden met een grote hoeveelheid sieraden van België naar Nederland.