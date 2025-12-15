Live | Emotionele dag in Stint-zaak: jarenlange celstraf geëist

19:10

Verdachten hebben zich weinig schuldbewust opgesteld en dat rekent het OM de bedrijfsleiders aan. Er wordt een straf van vijf jaar en vier maanden geëist tegen bedrijfsleiders Renzen en Noorlander.

Niet alleen de twee Stint-directeuren Renzen en Noorlander staan terecht, maar ook de bedrijven Stint Urban Mobility (Stintum) en Stintum Holding BV. Tegen de bedrijven eist het OM boetes van 225.000 en 135.000 euro.

Zowel verdachten als nabestaanden horen de eis in stilte aan.