Live | Handleiding van Stint aangepast op dag van ongeluk: 'Misleiding'

18:31

Op het dag van het dodelijke ongeluk in Oss is de handleiding van de Stint aangepast. In de handleiding, die oorspronkelijk verwees naar de machinerichtlijn en zogenoemde ISO-normen, werd de zin over de machinerichtlijn verwijderd.

Die aangepaste versie van de handleiding werd na het ongeluk naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ILT) gestuurd. "Wij nemen het verdachten kwalijk dat ze het ministerie zo hebben bedonderd", zegt de officier. "Er is sprake van misleiding, op misleiding, op misleiding."