Live | Stint viel dag voor dodelijk ongeluk stil bij spoorwegovergang

16:30

De officier noemt meerdere meldingen van bestuurders die in een bocht, over een drempel of bij gladheid van het plateau zijn gevallen. Meerdere mensen hielden daar een gebroken been of voet aan over. Dat was niet het geval geweest als er een zitplek op de Stint zat voor de bestuurders.

De producenten hebben niet gezorgd voor een zitplaats, stevige handgrepen of een steun in de rug voor beter evenwicht. "Het had kunnen voorkomen dat ze van de Stint af vielen."

Lees hier meer over de technische problemen met de Stint.