Live | Veiligheid van Stint stond bij fabrikanten niet voorop

Enkele dagen voor het dodelijk ongeluk, op 16 september 2018, is er een mail geweest van een technisch directeur van een Deens bedrijf. Hij zei daarin dat 'de Stint storingsgevoelig is en dat er alle reden is om alle Stints aan te passen'. Daarop deden verdachten niets.

Officier Kramer vindt dat je er als fabrikant alles aan moet doen om je product zo veilig mogelijk te maken. "De houding van verdachten vinden wij kwetsend en misplaatst. Je moet zelf willen dat je product wordt getest. Je moet je schamen dat je dat niet hebt gedaan"

Volgens het OM stond veiligheid niet voorop bij de mannen. Het moest op papier in orde zijn, maar dat was belangrijker dan dat het in werkelijkheid goed was. Verdachten wisten dat niet alles volgens de normen was en daar hebben ze over gelogen tegen de overheid en de klanten.