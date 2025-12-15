Live | Voor ongeluk waren er al veel klachten over de remweg van de Stint

10:39

De officier komt nog even terug op de meldingen die voor het ongeluk al zijn gedaan over het vervoersmiddel. In 2015 sprak een kinderopvang van een Stint die ver doorrolt. In 2017 komt er een melding dat een volle Stint doorschiet en dat dat 'absoluut niet veilig is'. Een ander kinderdagverblijf klaagt ook dat hun Stint niet goed remt, zeker niet bij een nat wegdek.

Datzelfde jaar botste een medewerker van een opvang bijna op een auto doordat de Stint waar ze mee reed niet snel genoeg tot stilstand kwam. "Ook in de overige meldingen komt dat vaak terug: 'Stint remt niet goed. Stint heeft een lange remweg'. Verdachten zijn er dus extra op gewezen."