112-nieuws: Auto glijdt in Oss door gladheid van de weg en komt in sloot tot stilstand • Geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen, voorlopig alleen stopbussen

20:48 Auto glijdt in Oss door gladheid van de weg en komt in sloot tot stilstand Een auto is zaterdagavond in Oss van de weg gegleden en in een sloot terechtgekomen. Dit gebeurde rond kwart over zeven op de Mugheuvelstraat. Lees verder

17:04 Geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen, voorlopig alleen stopbussen Er is tot tien uur deze zaterdagavond geen treinverkeer mogelijk tussen Den Bosch en Nijmegen. Ook rijden er tot dat tijdstip minder treinen tussen Tilburg en Den Bosch. In beide gevallen is een wisselstoring de oorzaak. Lees verder

15:45 Politie bevestigt: gevonden persoon in Helmond is de vermiste Mick (19) De politie heeft zaterdagmiddag in het water van het kanaal bij de Rochadeweg in Helmond de vermiste Mick uit Helmond gevonden. Dat heeft ze rond zes uur zaterdagavond bevestigd. Het gaat niet om een misdrijf, voor de politie is met deze conclusie het onderzoek afgerond. Ze wenst de nabestaanden veel sterkte. Lees verder

13:27 Brandweer moet dak van schaatsbaan sneeuwvrij maken Het dak van de schaatsbaan in Dongen heeft het zwaar te verduren door de hevige sneeuwval. Er wordt met man en macht gewerkt om het dak sneeuwvrij te maken. Lees verder

12:43 Bestuurder belandt met auto in sloot in Oisterwijk Een automobilist is zaterdagmiddag met zijn auto van de weg geraakt en in een sloot beland aan de Hoog Heukelomseweg in Oisterwijk. Lees verder

12:10 Hond zakt door ijs, duikers schieten te hulp en krijgen applaus De brandweer moest zaterdagmorgen in actie komen in Oss nadat een hond door het ijs was gezakt. Het lukte de hond niet meer zelf aan de kant te komen door het ijs aan de oevers. Lees verder

11:07 Vrachtwagen geschaard op ijzige rondweg, verkeer staat vast Een vrachtwagen is zaterdagochtend geschaard op de Burgemeester Letschertweg bij Dongen. Het ongeluk gebeurde in de richting van Tilburg-Noord. Lees verder