112-nieuws: Brand in paardentrailer in Boxmeer • Brand in appartement in Veghel, vier mensen gewond naar ziekenhuis

112-nieuws:
Vandaag om 06:59
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:59
Brand in paardentrailer in Boxmeer
De brandweer is woensdagochtend naar een melding gegaan aan de Esdoorn in Boxmeer. Daar bleek een paardentrailer in brand te staan. De aanhanger kon snel worden geblust, waardoor deze niet verloren is gegaan.
06:17
Brand in appartement in Veghel, vier mensen gewond naar ziekenhuis
In een appartement aan de Molenstraat in Veghel is woensdagochtend brand uitgebroken. Vier mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n twintig bewoners moesten hun huis uit vanwege de brand.
06:06
Vlam in de pan in Etten-Leur, brandweer rukt uit
De brandweer is dinsdagnacht uitgerukt naar de Wildbaan in Etten-Leur voor een pan op het vuur. De vlam was in de pan geslagen. De brandweer had de boel snel onder controle.
