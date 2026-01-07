112-nieuws: Brand in paardentrailer in Boxmeer • Brand in appartement in Veghel, vier mensen gewond naar ziekenhuis

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:59 Brand in paardentrailer in Boxmeer De brandweer is woensdagochtend naar een melding gegaan aan de Esdoorn in Boxmeer. Daar bleek een paardentrailer in brand te staan. De aanhanger kon snel worden geblust, waardoor deze niet verloren is gegaan. Lees verder

06:17 Brand in appartement in Veghel, vier mensen gewond naar ziekenhuis In een appartement aan de Molenstraat in Veghel is woensdagochtend brand uitgebroken. Vier mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n twintig bewoners moesten hun huis uit vanwege de brand. Lees verder